El actor estadounidense Michael Douglas interpretará al prócer estadounidense Benjamin Franklin en una próxima serie biográfica de Apple TV, que tendrá a Kirk Ellis a cargo del guion que se adaptará de un libro centrado en la misión diplomática en Francia que Franklin encabezó en el nacimiento de su país.

La miniserie tendrá también al ganador del Oscar por "Wall Street" como productor ejecutivo, que encarnará a Franklin cuando era embajador en Francia durante la Revolución estadounidense.

Ellis estuvo detrás de la adaptación de "John Adams", la premiada miniserie de HBO de 2008 sobre el primer vicepresidente y segundo presidente de Estados Unidos, y basará su guion en el libro ganador del premio Pulitzer de Stacy Schiff "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America".

Asimismo, los medios especializados de Hollywood confirmaron como director a Tim Van Patten, que trabajó en "Los Soprano" y "Boardwalk Empire".

No será esta la primera vez que Douglas interprete a Franklin, ya que el actor puso su voz para ese rol en 2003 en un episodio de una serie sobre la historia de Estados Unidos.

Douglas también tendrá el rol de otra figura de la historia de su país en una próxima miniserie de Paramount TV: será Ronald Reagan durante las negociaciones con Mikhail Gorbachev, interpretado por el austríaco Christoph Waltz, dos veces ganador del Oscar por sus colaboraciones con Quentin Tarantino. (Télam)