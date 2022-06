La compositora y vientista Micaela Chauque traerá el sábado al porteño Teatro Margarita Xirgu la celebración por "20 años de Música Andina", un camino tan esforzado como notable sobre el que a modo de balance apunta que su música “es un aporte a que nos queramos más”.

“Dese luego que siento que hice un aporte que ayuda a que estemos hablando de que existen otros ritmos y otros instrumentos y así esta música andina se entiende un poco más como propia”, postula Chauque durante una entrevista con Télam.

De paso por Buenos Aires, ciudad en la que junto a Tilcara reparte su presente profesional, la artista y docente nacida hace 43 años en la comunidad aborigen coya de Finca Santiago, departamento salteño de Iruya, resalta las dos décadas de labor acercando la música andina a otras personas.

“Esta música es otra manera de sentir y eso está muy bueno que se aprecie porque –argumenta- cuanto más nos conozcamos más nos vamos a empezar a querer. Ese deseo que tengo por aprender a querernos y a respetarnos más como pueblo argentino”.

En su caminar, Chauque logró tejer puentes entre su música y otros géneros y estilos siendo parte de una inédita banda femenina de sikuris, tocando junto al grupo de rock Divididos y trabajando con sonidos experimentales como los que generan el colectivo artístico Zizek, Villa Diamante (el DJ y músico Diego Bulacio) y la banda Tremor (Leonardo Martinelli, Camilo Carbajal y Gerardo Farez).

Pero esos diálogos no la apartan de la propuesta artística que la define y por ello asegura: “En este momento lo que hago es música folclórica andina que representa al gran pueblo del noroeste argentino que forma parte de una comunidad andina que se extiende a Bolivia y Perú”.

La tercera noche de la serie "20 años de Música Andina" (que ya pasó por San Miguel de Tucumán y La Banda, Santiago del Estero), se desarrollará el sábado desde las 20.30 en la sala ubicada en Chacabuco 875.

La instrumentista apunta sobre esta serie que tiene otras tres fechas confirmadas (7 de julio en Sala 5 de Santa Fe; el 8 en Espacio Lavardén de Rosario; y el 10 en la Peña La Salamanca de La Plata) que “la idea es resumir parte de este camino e invitar a los amigos y amigas para que se sumen a este festejo”.

“Desde esa postura y a partir de mi militancia por la igualdad de espacios me encuentro con (la cantante trans no binaria) Ferni de Gyldenfeldt que va a tomar parte y también con Flor Paz, entre otras participaciones”, anticipa.

La pretensión de sintetizar los andares de Micaela tuvo una versión cinematográfica con "Cerro quemado", película escrita y dirigida por Juan Pablo Ruiz, que en marzo de 2021 se estrenó por Cine.ar TV.

Télam: ¿Cómo surge la decisión de festejar estos 20 años en la música?

Micaela Chauque: Nace porque revisando los discos que tengo en casa encontré una caja de CD’s de mi primer álbum “Instrumental de la Quebrada”, que es de 2002 y justo pasaron 20 años. En ese álbum hay temas míos, de otros autores jujeños y de la música andina de otros países pero también piezas de Cuba, de Brasil y hasta el vals “Palomita blanca”. Se nota que ya desde el inicio de este caminar quería encontrarme con otros géneros musicales.

T: ¿Qué balance hacés de este período?

MC: Mi balance es lindo porque tuve la oportunidad de conocer gente hermosa y cruzarme con otros estilos musicales que yo no me imaginaba. Y así me reconozco con Tremor haciendo música electrónica y en 2012 conocí a Divididos donde empecé otra aventura con el rock.

T: ¿Y cómo dimensionás tu contribución a la música andina?

MC: El camino se hace al andar y en mi caso fue haciendo. Creo que muchas personas todavía se sorprenden por la música andina y otras ya van conociendo más y mejor de qué se trata.

T: Además de este serie de recitales por dos décadas de actividad, ¿en qué estás trabajando?

MC: Ya estoy casi terminando la mezcla de un disco en vivo que registramos en la Usina del Arte con la participación de “Bruja” Salguero y también estoy pre-produciendo un disco de temas propios con invitados que aún no puedo revelar donde reúno piezas nuevas o versiones de canciones que toco o están subidas a YouTube pero que no fueron registradas.

T: En esta mirada amplia acerca de la música, ¿con quiénes sentís una conexión especial hoy?

MC: Además de con Tremor, siento que con Hugo Lobo de Dancing Mood, que siempre viene a Tilcara y a la Quebrada, somos como los hermanos vientos e hicimos una canción juntos. También me vinculo fuertemente con la cumbia gracias a mis querídisimos amigos de la Delio Valdez. (Télam)