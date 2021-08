Andrea Merenzon, directora de Radio Nacional Clásica, anuncia que la emisora planea "lanzar un concurso de composición y otro de dirección para continuar en la línea de promover la producción de mujeres".

"Hace unos días me pidieron música de compositoras latinoamericanas para sinfónica. Me pasé horas buscando y casi no hay porque nunca las tocan las orquestas y salvo Claudia Montero, las demás apuntan a formaciones posibles, hay mucha música de cámara, pero sinfónico demasiado poco y la camerata R40 formada por jóvenes que rondan los 20 de todo el país, se junta en CABA cuando hay proyectos", cuenta Merenzon en charla con Télam.

En pos de espiar el futuro con la pandemia controlada, la artista y funcionaria desliza: "Para el retorno de las orquestas a la sala de concierto estamos en proceso de organizar un gran evento nacional con todas las orquestas del país".

Y con la energía que la caracteriza, la también gestora cultural detalla que acaban "de filmar un concierto que saldrá en streaming con música antigua que dirigió Tatiana Babut du Mares, joven directora belga que está en la Argentina haciendo la carrera pero que tiene diez años de trabajo en Suiza con niveles excelentes en música antigua": "Con ellos tenemos programadas varias presentaciones de diferentes periodos y estilos que los formen en calidad y cruces tanto académicos como populares".

En lo referido estrictamente a la programación de la emisora pública, anticipa que está por comenzar "un ciclo dedicado a las bandas que deben recuperar los espacios populares de difusión de la música clásica, en plazas, colegios, salas de conciertos populares, y cualquier espacio al que acceden las familias y así pueden tener un primer contacto con la música clásica".

Pero para sumar sonidos que vayan más allá de lo académico en al dial 96.7 de la frecuencia modulada, "la idea es lograr también una franja horaria para el jazz que sea reconocida y seguida": "Pero para eso aún estamos acomodando la grilla porque hemos incrementado en un 70% la producción de programas y nunca alcanza". (Télam)