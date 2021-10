(Por Victoria Ojam).- Mercedes Morán, quien se puso en la piel de la entrañable y celosa Doña Tota en "Maradona: Sueño bendito", la superproducción sobre la vida del ídolo argentino dentro y fuera de las canchas que llegó a la plataforma de streaming Amazon Prime Video un día antes del que hubiera sido el cumpleaños número 61 del astro, contó que tanto ella como el resto del elenco tenían "la ilusión de compartir" la serie con Diego y que estaban "muy expectantes por recibir su opinión".

"Personalmente la serie me permitió comprender muchísimas actitudes que de afuera me resultaban difíciles, y todo está empañado y atravesado por esa tristeza y esa pérdida irreparable que todavía nos cuesta creer", confió la actriz en una conversación con Télam compartida junto a su colega Pepe Monje, que en la tira encarnó al recordado Don Diego, el padre del protagonista.

Es que la propuesta de "Sueño bendito", dirigida por el realizador cordobés Alejandro Aimetta a modo de retrato de una trayectoria personal y profesional intensa como pocas y repleta de altibajos, escándalos y glorias, contó con el visto bueno del mismísimo Maradona, tiempo antes de su fallecimiento en noviembre del año pasado y a poco menos de un mes de cumplir 60 años.

"Nosotros filmamos con Diego en este plano y ahora es otra cosa. También va a ser muy diferente la recepción de los espectadores de esta historia, pero Diego está presente y ojalá podamos cumplir con las expectativas de las audiencias, de quienes amaron a Diego y de los que creo que lo van a comenzar a amar y a comprender en estas escenas con las que construimos su mundo", agregó Monje.

MIRÁ TAMBIÉN Se desarrolla el Primer Congreso Iberoamericano de Edición

Justamente, representar y conformar una parte germinal de ese universo, alejada de los polémicos episodios y vínculos cuestionables que llevaron al Diez a sus complicaciones de salud más difíciles a comienzos de los 2000, fue la tarea que ambos intérpretes abordaron en esta ocasión con los roles de los padres de Maradona en sus versiones más jóvenes, luego continuados en la ficción por Claudio Rissi y Rita Cortese.

Se trata de dos figuras siempre enaltecidas por Maradona, que no desperdiciaba oportunidad frente a la prensa para elogiarlos -especialmente a su adoradísima madre-, al recordar sus orígenes en Villa Fiorito y el sacrificio familiar para que el pequeño "Pelusa" tuviera las oportunidades clave que le permitieron saltar de los potreros del barrio a integrar el plantel de los "Cebollitas".

Click to enlarge A fallback.

Así, en "Sueño bendito", los reconocidos actores ocupan esos espacios de contención, enseñanza y acompañamiento para un Diego adolescente y jovencito que tenía que aprender a moverse en un mundo frenético de profesionalismo, negocios, fama y viajes que casi de un día para el otro invadió su cotidianidad y a todo su entorno.

A pocas horas de estar disponible para el público local e internacional, Morán y Monje dialogaron con esta agencia sobre su paso por la serie.

MIRÁ TAMBIÉN Palito Ortega: Siempre pensé que yo tenía que cantar para que cantara la gente

Télam: ¿Cómo fue su acercamiento y su experiencia en este proyecto?

Mercedes Morán: Cuando me acercaron la propuesta me entusiasmé mucho por poder ser parte de una ficción que contara la vida de Maradona con un criterio que me pareció muy bueno. Es un placer ser parte de un elenco con actores y actrices tan fantásticos, y para nosotros fue una aventura preciosa encarnar a estos personajes que están tan en el imaginario de la gente, encontrarnos en el set vestidos y producidos como ellos, habiendo ensayado los comportamientos y los vínculos. Personalmente estoy muy orgullosa del corte final, de la calidad del producto, de su emocionalidad y honestidad. Tengo mucha expectativa y soy consciente de lo que está generando.

Pepe Monje: Tuvimos la suerte de componer a estos dos personajes de los cuales no hay tanta información, eso nos daba la posibilidad de jugar con bastante libertad y al ser dos figuras muy queridas por Diego teníamos un acceso inmediato con los espectadores. Además pudimos filmar cronológicamente, y en la medida en que iba creciendo la historia nosotros teníamos la posibilidad al mismo tiempo de ir creciendo en nuestra composición. Fue una gran responsabilidad, y ojalá que el mundo pueda recibir tanto amor como el que se puso en esta serie.

T: La trama no sólo es un racconto de los logros y experiencias de Maradona sino que las entrelaza muy de cerca con lo que sucedía a su alrededor en Argentina y en el mundo. ¿Qué peso consideran que tienen esas imágenes a la hora de construir la figura de Diego en la pantalla?

MM: Me parece que es algo indispensable en cualquier historia que narra una curva de tiempo tan extendida como en este caso, hace que se pueda entender una cantidad de cosas, no sólo mostrarlas. Sobre todo con un personaje como Diego, teniendo su actividad como jugador de fútbol, que es un deporte tan popular y tan masivo que en las canchas expresa el humor social todo el tiempo. Diego era un personaje que se comprometía con la temperatura social del momento que le tocaba vivir, no era políticamente correcto, se comprometía, daba su opinión, y me parece que en ese sentido la serie no habría podido ser contada de otro modo que a través del contexto, que es importantísimo y fundamental.

PM: A mí me encanta que desde el guion y la dirección de Alejandro Aimetta se cuente esta historia argentina que va a ser vista por el mundo. Era necesario construir ese mundo que también construyó a Diego, que se adueñó de los conflictos. La verdad que ante la posibilidad de que nos vean mundialmente, contar con tanto realismo, por ejemplo, cómo se gritaba un gol y cómo se gritaba en una tortura me parece muy simbólico y habla muy bien de nuestro director.

T: Cuando falleció Maradona los rodajes ya habían terminado y el estreno estaba en un horizonte no tan lejano. ¿Cómo incidió en quienes participaron de la producción ese acontecimiento?

MM: Fue una noticia que sumió en una profunda tristeza a todo el mundo y nosotros no fuimos la excepción. Toda la serie la filmamos con la ilusión de que cuando llegara este momento del estreno lo pudiéramos compartir con él, esa era la idea, estábamos muy expectantes por recibir su opinión. Haber tenido este acercamiento a partir de esta ficción con el universo de Maradona nos hizo sentir mucho más cerca de él. (Télam)