(por Lucía Borello) Melanie Antón Defeleppis es directora de arte y diseñadora de imagen y sonido que a los 27 años filmó a grandes figuras de la escena urbana local e internacional como Duki, Cazzu, Rauw Alejandro, Tini, YSY A, C. Tangana, Khea, Chita, L-Gante, entre más.

Melanie no solo realiza el arte de videos musicales, sino también de publicidades, trabajó en películas, en shows en vivo -como los recientes de Tini en el Hipódromo de Palermo- o en el lanzamiento de discos, como “Tú crees en mí”, de Emilia.

“Mi primera producción grande fue un videoclip de la banda Marama, muy de moda entonces. Cuando vi a toda la gente trabajando, en equipo, ¡Era Hollywood para mí! Le puse todo de mí, le metí corazón, tomé objetos de mi casa, de mi abuela, le afané cosas a mis amigas. Resolví un montón de cuestiones y la chica que me había contactado para ese rodaje quedó chocha y fue ahí cuando me di cuenta que quería trabajar de esto”, recordó Antón Defeleppis a Télam con una sonrisa.

Egresada de la Universidad de Buenos Aires como directora de arte y diseñadora de imagen y sonido, reveló que Cuando encontré la carrera de imagen y sonido me encantó porque reunía muchas cuestiones que me interesaban. No fue por vocación al cine sino que fui más del palo de ser curiosa de todo un poco. Siempre recomiendo la carrera porque te ayuda a aprender sobre los roles de los actores dentro de la industria del cine y eso en una producción audiovisual es clave”.

Antón Defeleppis trabaja desde 2018 con Agustín Jáuregui, su socio y pareja. Juntos fundaron Dajaus con el que además, trabajan en películas nacionales e internacionales como, por ejemplo, “La piedad”, filme español dirigido por Eduardo Casanova y producido por Alex de la Iglesia con fecha de estreno el 1 de julio.

Con la experiencia recogida en trabajos en Madrid, Melanie apuntó que “está bueno ver cómo trabajan en otros países para inspirarse, sacar ideas. Tengo un trabajo cero monótono y siempre estoy haciendo algo nuevo. Pero uno se empieza a estancar porque hay cuestiones que vas repitiendo de alguna manera, como fórmulas que funcionan. Y laburar con otra gente y en otros países te pone en contacto con desafíos y lógicas nuevas”.

El primer video musical de trap en el que trabajó fue en "Kawasaki", de Homer El Mero Mero, luego de haber hecho el arte para artistas del mundo del pop y el reggaetón como Marama, Rombai, El Villano, El Original, Hernán y la Champions Liga, entre otros.

“En cuanto a los artistas urbanos, tienen un target y estilos parecidos y se revaloriza el puesto del director de arte porque es la persona que va a lograr que ese video llegue a otro plano en lo estético y que no sea uno más dentro del género. Que los artistas tengan un público parecido hace que suba la vara de lo audiovisual, mezclar recursos para no caer en lo mismo que hacen todos”, relató sobre los desafíos de su labor.

Télam: ¿Cuánto cambió la narrativa de los videos en los últimos años?

Melanie Antón Defeleppis: Hoy hay una mirada más feminista. Los videos que hice en 2015 o 2016 literalmente mostraban culos. Mujeres desnudas mostrando sus cuerpos, hombres, joyas, plata, la mujer como objeto o complemento del hombre. Hoy eso existe pero en menor medida. En aquel momento no había muchas mujeres reconocidas a nivel mundial por su música. Ahora se puede hacer un listado de artistas urbanas argentinas y podemos mencionar diez nombres y eso se refleja también en los videoclips.

