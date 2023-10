La rapera estadounidense Megan The Stallion llegó a un "acuerdo confidencial" con su ahora antigua disquera 1501 Certified Entertainment tras una disputa legal de más de tres años.

"Tanto Megan como 1501 se complacen en dejar atrás este asunto y seguir adelante con el próximo capítulo de sus respectivos negocios", informó el sello discográfico a través de un comunicado citado por Billboard.

En ese sentido, su presidente Carl Crawford añadió que le "desean" a la artista "lo mejor en su vida y carrera", mientras que los representantes de la cantante evitaron hacer comentarios ante la prensa.

En marzo del 2020, cuando ya transitaba su segundo año de contrato, declaró que la disquera le estaba bloqueando el lanzamiento de su álbum "Suga", después de que ella hubiera solicitado renegociar sus condiciones contractuales.

Al respecto, Megan declaró que el trato era injusto y que había sido engañada para firmar antes de que su carrera cobrara un alcance estelar: "Les pedí que me renegocien mi contrato, pero así que le dicen a una perra que no puede dejar música... En realidad, todo esto se trata de un juego de codicia. Están enojados porque no quiero inclinarme ante ellos".

El conflicto legal comenzó primero con una demanda en Texas y con la intervención de un juez que le concedió una orden de restricción temporal contra el sello y a la vez ordeno que la empresa no interfiriera con el lanzamiento de su música.

Tras una nueva demanda por parte de la rapera en febrero del 2022, en la que argumentó que 1501 no contaba su placa "Something for Thee Hotties" como parte de su contrato de tres álbumes, la disquera presentó una contrademanda para desmentirla.

El pleito tuvo nuevos capítulos ese mismo año, con una nueva demanda de Megan en la que solicitaba una indemnización de un millón de dólares por daños y perjuicios por "pago insuficiente de regalías", mientras que 1501 respondió que era la cantante la que estaba en falta con una deuda de millones de dólares.

Un juez dictaminó en diciembre que el caso tendría que presentarse ante un jurado, pero en el último abril Mega presentó una nueva moción ante el tribunal argumentando que la empresa estaba reteniendo parte de su dinero. (Télam)