El bandoneonista y compositor Rodolfo Mederos vuelve al Torquato Tasso, y esta vez compartirá escenario con los prestigiosos Juan Falú y Marcelo Moguilevsky, en funciones que ofrecerán los sábados 1, 8 y 15 de octubre a las 22, donde homenajearán a la música argentina.

Mederos, quien se presentará en trío junto a Armando De La Vega (guitarra española) y Sergio Rivas (contrabajo), contó a Télam que la idea de compartir fecha surgió del propio Torquato Tasso, “diseñando espectáculos que combinan en una misma noche propuestas artísticas diferentes”.

“No hay por ahora previsto un encuentro en escena pero sí hay en común la honestidad de ambas propuestas, la autenticidad de estos lenguajes que no responden a criterios del mercado de consumo y tienen respeto por la historia de nuestra cultura”, apuntó el músico, de 82 años, uno de los grandes referentes del tango.

Acerca de cómo Falú y Moguilevsky recibieron la propuesta de los responsables del complejo cultural ubicado en Defensa 1575, del barrio porteño de San Telmo, el guitarrista y compositor tucumano dijo: “Nos pareció hermosa por las convergencias y contrastes estéticos, y por reunir sonidos del folclore y el tango desde un formato marcadamente instrumental”.

MIRÁ TAMBIÉN Productores argentinos buscan cerrar acuerdos para rodar una serie sobre la vida íntima de Perón

Mederos fue bandoneonista de la orquesta de Osvaldo Pugliese, también forjó lazos musicales con las vanguardias encarnadas por Astor Piazzolla y Eduardo Rovira y coronó la más fecunda cruza entre tango y rock de la mano del grupo Generación Cero, una propuesta que retomó desde 2019 y que actualmente convive con una posición que desde hace años pondera la tradición del tango como nutriente y perspectiva.

Marcelo Moguilevsky, destacado vientista de la escena local, contó que Mederos lo conoció como bandoneonista “en aquella juntada junto al Grupo Alas-Binelli-Mossalini-Mederos, como esa llamada a mi sensibilidad que no era tan rockera, me abrió una puerta a entender que la música no responde a la estricta división de géneros. Eso en todo caso responde más al mercado que a la buena música”.

Profundizando sobre esta serie de conciertos en el Tasso, el músico comentó: “En esta juntada para mi habrá en la misma noche dos estéticas que sin duda arman un tributo a la música argentina en cuanto a raíces y sentires; un homenaje a lo recibido y una vuelta de página con un repertorio que ofrece aires renovadores”.

Mederos adelantó que el programa del trío recorre las primeras etapas del tango, desde la Guardia Vieja hasta la década de oro (1940-1955) inclusive. “Creo importante mostrar el origen y evolución del género, el público valora comprender aspectos poco difundidos sobre el tango y sus autores fundantes”, indicó.

MIRÁ TAMBIÉN La historia reciente chilena y la dura realidad nicaragüense en la competencia de Biarritz

Por su parte, Falú expresó que la idea del dúo con el vientista es “revisitar el repertorio plasmado en tres discos que se editaron cada 10 años cada uno de ellos”.("Improvisaciones", de 1996; "Semitas", de 2007 y “Ayer es siempre”, de 2917).

“Como partimos de la idea de la versión libre, los repertorios ya visitados pueden representar siempre una novedad. Músicas de Leguizamón, Ramírez, Yupanqui, Eduardo y Juan Falú, junto a temas de la tradición anónima”, repasó el guitarrista.

“En el repertorio con Falú aparecerán algunos tangos junto a las chacareras y zambas habituales que nos acercan a Rodolfo y creo que será un abrazo a lo argentino en un modo amplio y sentido”, agregó Moguilevsky. (Télam)