Mecha, seudónimo del rapero y freestyler cordobés Thomas Nahuel Antonelli, uno de los principales animadores de la liga de batallas de rap más importante del país que este sábado tendrá en Corrientes la quinta fecha de su edición 2022, admitió en comunicación con Télam que el año pasado le “pesó la presión” de ser señalado como favorito y que ahora encara cada jornada “más tranquilo”.

“Ahora no se me considera tan candidato y eso me hace jugar un poco más tranquilo”, dijo el batallero de 21 años oriundo de Carlos Paz, que marcha tercero en la tabla de puntos de la cuarta temporada de la Freestyle Master Series (FMS) Argentina, por detrás del marplatense Papo y de Larrix, el cordobés recién ascendido a la liga que sorprende hasta ahora con puntaje perfecto.

Dueño de un personaje sobre el escenario que hace de la rima a puro ingenio su mejor arma y de la agresividad su estilo distintivo, el Mecha por fuera de los eventos contrasta por su ánimo calmo y su discurso reflexivo.

Con esa actitud serena espera el duelo que el sábado, en el Playón de Boca Unidos de Corrientes -desde las 18 y con transmisión en vivo por los canales de la organización Urban Roosters-, lo tendrá frente a frente con un histórico de la escena como Tata.

“Creo que va a ser un encuentro complicado como casi todos los de la liga. El historial es de 1 a 0 a favor de él, pero es la primera vez que me lo cruzo en el formato de FMS”, recordó sobre la vez que se vieron las caras en la semifinal de Red Bull Batalla Argentina 2020, en la que Tata acabaría consagrándose bicampeón nacional: “Viene haciendo buenos papeles y los resultados no lo acompañan, pero siempre tiene destellos increíbles y por algo es una leyenda”, añadió.

Tras irrumpir en los primeros planos de la cultura al ganar Supremacía MC Nacional Argentina 2019 y dar grandes papeles en cuanta competencia hubiera para ganarse el ascenso a FMS, en 2020 y con solo 19 años nadie del panorama dudaba que Mecha estaba entre los batalleros más prometedores de la nueva generación.

Ahora, ya asentado en la élite, habituado a subirse a los escenarios de eventos de nivel internacional por Latinoamérica y España, y haber quedado tercero tanto en FMS como en Red Bull Batalla, este rapero cordobés elige quitarse presión: “Cada batalla que pasa me interesa un poco menos salir campeón”, aseguró.

“Quiero dar buenos papeles, que los públicos que nos vean en vivo disfruten el show y fin”, planteó, como para correr a un lado la expectativa ajena, mientras suma herramientas a su freestyle, en particular un flow musical que quizás sea consecuencia del trabajo que comenzó a realizar en pandemia para darle forma, sin apuro, a un EP del que ya dio muestras en su canal en YouTube.

Télam: Contaste hace un tiempo que no fue positiva para vos la presión de ser favorito la temporada pasada. ¿Cómo estás encarando la liga este año?

Mecha: Creo que este año me benefició bastante enfrentarme a Papo en la segunda fecha y haber perdido. El año pasado sí me pesó un poco la presión, y ahora no se me considera tan candidato y eso me hace jugar un poco más tranquilo. A su vez estoy preparado para que en las últimas fechas, si sigo estando alto en la tabla, empiecen toda la presión y todos los comentarios. Mi objetivo es el mismo que el del año pasado, que es no descender. Si el título se da o no, será una consecuencia de dejarlo todo en cada batalla.

T: Sos de los freestylers que aún estando en la élite nunca dejan de “bajar a la plaza”. ¿Por qué es importante para vos seguir estando en el circuito “under”?

M: Quizás soy el que más involucrado está por el hecho de que organizo una competencia en Córdoba. Pero por fuera de eso, es un hábito. No es una necesidad que tengo sino que se trata de juntarme con mis amigos, que están mayormente en la plaza, y es un buen medio para pasar el rato y pasar un día entero quizás sin gastar un peso y divertirse.

T: ¿Cuándo y por qué empezaste a improvisar? ¿Cuándo te diste cuenta de que podías convertirte en profesional?

M: Empecé en el cumpleaños de mi mejor amigo, hace aproximadamente seis años, y porque llegué a la casa y ellos estaban compitiendo y me sumaron a mí. Me explicaron un poco y fue así, de la nada. No lo planeé. Me seguí interiorizando en mi casa, me puse a entrenar, me puse a competir en plazas. Y no sé si hubo un momento en que me di cuenta de que me podía convertir en profesional, creo que fue todo muy progresivo. Cuando gané Supremacía quizás me hizo el click de que venía muy bien encaminado y que si seguía una serie de pasos y hacía las cosas bien iba a poder llegar al mundo del mainstream.

T: ¿Qué necesita alguien para convertirse en un gran batallero, además de talento?

M: Creo que tenés que tenerle mucho amor a la cultura, mucha disciplina, mucha paciencia y ser buena persona sobre todo. Porque más allá de que ganes un montón de batallas, si uno es mala persona las organizaciones no te tienen en cuenta, la gente no te apoya. Podés llegar lejos siendo una persona odiosa pero no tanto como para ser un grande.

T: ¿En qué momento se encuentra la escena de las batallas de freestyle después del furor que hubo justo antes de la pandemia?

M: En este momento se está reencontrando un poco. Tuvimos una caída fuerte durante la cuarentena; postcuarentena los eventos no se estaban llenando igual que antes de la pandemia. De a poco está volviendo a haber gente, países que se están integrando muy bien a la escena de la élite como Colombia por ejemplo, que es el caso más reciente, suman un montón. Yo estoy concentrado en seguir mejorando mi freestyle individualmente y aportando a la disciplina desde la deportividad que es en lo que más me identifico, pero sin perder ese lado artístico que a la gente le gusta.

Además de Mecha vs. Tata, la quinta fecha de FMS Argentina tendrá este sábado los enfrentamientos Papo vs. Wolf, Larrix vs. Zaina, Naista vs. Katra, Nachos vs. Stuart, MP vs. Klan y la batalla de exhibición entre Mito y CTZ. (Télam)