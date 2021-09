El músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier aseguró hoy que no tiene "ni un recuerdo" del incidente en el cual fue baleado por un policía cuando presuntamente intentó resistirse en medio de un brote psicótico generado por el consumo de estupefacientes, y dijo que en la actualidad se está "recuperando y desintoxicando" de sus adicciones.

"Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco", contó el ex líder del grupo Tan Biónica a casi dos meses del confuso episodio que protagonizó en su casa de Exaltación de la Cruz. Chano se presentó hoy ante la Fiscalía de Campana para colaborar con la investigación de su causa y contó a la prensa cómo es su nueva vida. "Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro", afirmó.

Sobre el violento incidente que derivó en su internación en el sanatorio Otamendi: "No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock tal vez para protegerme de lo que había pasado". "Tengo -admitió- el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación, y por una tocada de fondo más en mi vida y espero que sea la última". También explicó cómo es su rutina en pleno tratamiento de rehabilitación: "Me levanto muy temprano, trabajando mucho mis límites, hago grupos, compongo, mucha educación sentimental y emocional".

"Fundamentalmente, estor trabajando mis límites. Estoy haciendo un poco de música", contó. Según afirmó, en la institución en la que está internado no tiene contacto con el mundo exterior: "Leo un poco el diario, pero si hay una noticia mía la recortan". Por último, aprovechó para agradecer las muestras de cariño que tanto él como su familia recibieron en las últimas semanas. BC/OM NA