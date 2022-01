"El equilibrista", el exitoso unipersonal escrito y protagonizado por Mauricio Dayub, regresará al Teatro Maipo el próximo viernes 14 de enero.

Dayub, ganador de los premios Konex 2021 como el artista más destacado en el rubro unipersonal, regresa a los escenarios con una suerte de repaso de la vida del actor desde la mirada de un niño.

"Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos", dijo Dayub sobre la propuesta merecedora del Premio Vilches y Estrella de Mar de Oro para el actor, además de mejor unipersonal, actor e iluminación y nominación como mejor dirección.

"El equilibrista", dirigido por César Brie, se presentará de viernes a domingo a las 20 en el Teatro Maipo (Esmeralda 443).

(Télam)