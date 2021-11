El realizador Matías Piñeiro estrena este jueves en los espacios porteños de la sala Lugones y en el Malba “Isabella”, su séptima película, y quinta de la saga en la que reinterpreta a personajes femeninos de William Shakespeare.

“Trato de no pensar en grandes tópicos, pero el movimiento de la película es introspectivo, hacia adentro, un tono abajo, con menos movimiento. Es bastante íntima. No da grandes resoluciones, no espera que algo explote”, explicó Piñeiro a Télam, en ocasión del estreno del filme en la primera jornada del 35to. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La trama sigue la historia de Mariel (María Villar), una joven frustrada por su falta de éxito en la actuación y, a su vez, la de Luciana (Agustina Muñoz), una mujer exitosa sobre las tablas pero con un profundo conflicto vocacional.

“A veces pienso que debería haber un nuevo momento pos 35 años en el que deberíamos volver al colegio secundario y poder rearmar nuestras vidas. Es rarísimo que uno decida de qué va a trabajar a los 18 años por el resto de su vida. Me resulta muy interesante la vida de la gente que va cambiando, el deseo de una familia, cómo se forma, que pensás una cosa y luego cambiás”, dijo entre risas el cineasta sobre los conflictos vocacionales en la mediana edad.

Las dos mujeres pugnan por conseguir el personaje de Isabella en "Medida por medida", la obra de Shakespeare, y mediante tres momentos distintos de sus vidas, ambas se muestran, sin querer, como el claroscuro de la otra.

"Más que de lo completamente opuesto, era la idea de mostrar a alguien al que las cosas le salen más fácil. Entonces, se crea una relación de fantasmas y de dobles. ¿Es mejor o no el éxito? Entre ellas no hay competencia porque también se ayudan", expresó el hacedor de títulos como “El hombre robado”, “Todos mienten”, “Hermia & Helena” y “La princesa de Francia”.

La cinta se presentó en la 70 Berlinale, donde cosechó una Mención Especial del Jurado, y en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2020), en el que obtuvo los premios a Mejor Director y Mejor actriz, para Villar. (Télam)