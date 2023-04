El talentoso pianista y compositor Matías Martino, quien actualmente toca con Pedro Aznar e integra el ensamble de Chango Spasiuk, presentará hoy a las 20.30 en Café Berlín su reciente disco “Mordento”, grabado en vivo en el CCK en febrero del 2022.

“Este álbum me representa de un modo muy integral, porque soy eso, no hay maquillaje ni correcciones”, indicó a Télam el músico cordobés, arreglador y docente de música popular argentina, quien comenzó a estudiar piano a los nueve años.

El nombre de este trabajo remite a la intención musical que se encuentra en las partituras, un matiz subjetivo que supone una interpretación aguerrida, intensa y de humor comprometido.

“Mordento” refleja el espíritu con el que el pianista y compositor interpreta en vivo las 12 canciones que forman su nuevo disco y tendrá su presentación hoy en San Martín 6656, del barrio porteño de Devoto.

MIRÁ TAMBIÉN Daniel Melero: El gusto es un muy mal consejero a la hora de crear

Actualmente es pianista de Pedro Aznar e integra también el ensamble de Chango Spasiuk -con quien se encuentra escribiendo un songbook de composiciones del acordeonista misionero-.

Además, acompaña a Jairo y a Maggie Cullen, joven revelación folclórica; y a lo largo de su camino además tocó con Cecilia Todd, Vitillo Ábalos, Hilda Herrera y Quinteto de Nini Flores, entre otros.

“Mordento” incluye piezas como “Danza del gaucho matrero” de Alberto Ginastera, que Matías profundizó y estudió durante la cuarentena, una nueva versión de “Pollerita Colorada”, en donde una melodía folclórica y tradicional se transforma a partir de una búsqueda armónica y rítmica inspirada en otras músicas, y composiciones propias.

“El repertorio fue en principio un programa especial pensado para lo que fue ese concierto en la Sala Argentina del CCK, en ese momento no sabía aún que eso iba a transformarse en un disco -dijo a esta agencia-. Hay composiciones mías de mi primer disco, y hay también arreglos nuevos y obras que estudie durante la pandemia”.

MIRÁ TAMBIÉN Orozco-Barrientos acercan el festejo por sus 20 años al CCK

En su propuesta Matías Martino recorre las distintas regiones musicales del país, a través de ritmos y danzas tradicionales, inspirado en compositores emblemáticos, confluye en sus propias piezas.

Su música se abre a nuevas sonoridades y conceptos dentro del folclore; conviven en él Yupanqui, Chazarreta, Leguizamón y Castilla, Ginastera, Ariel Ramírez e Hilda Herrera, Adolfo Ábalos y Horacio Salgán.

Actualmente se encuentra trabajando en la preproducción de una segunda edición de “El otro Salgán”, que propone una mirada distinta sobre el mítico compositor y pianista y rescata su poco transitada obra folclórica.

Télam: Qué diferencia hay entre un disco en vivo y uno grabado en estudio?

Matías Martino: La diferencia más grande para mí es que en el caso de un disco en vivo de piano solo, no tenés posibilidad de edición alguna; lo que se escucha es exactamente lo que toque ese día, con los aciertos y desaciertos, con las intenciones desbordadas producto de los nervios de estar tocando en vivo; mientras que en un estudio podes tocar las veces que quieras un mismo tema y después elegir un poco de acá y otro de allá en función de la fallas; en ese sentido este disco me representa de un modo muy integral, porque soy eso, no hay maquillaje ni correcciones.

T: ¿Qué puede esperar el público para el recital de esta noche en Café Berlín?

MM: Además de volver a escuchar muchas de estas versiones que están en el disco, voy a tener invitados e invitadas de súper lujo que me honra realmente que estén acompañándome.

(Télam)