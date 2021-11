El músico Mateo Sujatovich, al frente de Conociendo Rusia, asume su condición de “continuador” de "una música que está muy vigente en el inconsciente colectivo de este país" de "artistas que están en el aire" con los que se "identifica mucho" y que lo ayudan a desentrañar su propio camino como compositor.

Con el estreno de "La Dirección", su tercer disco de estudio, el músico entiende que se abre una nueva etapa luego de la consagración con su anterior trabajo "Cabildo y Juramento", una pieza vital para explicar su franco ascenso durante estos dos años y la seguidilla de fechas en el Teatro Gran Rex que comenzó el martes pasado y que concluirá el próximo domingo.

"La Dirección se trata de ir para adelante, aunque haya momentos de duda o momentos para recalcular. Creo que siempre, aunque dobles para la derecha o para la izquierda, para arriba o para abajo, siempre va a ser para adelante. Y las canciones ayudan a entender cuál es mi dirección", sostuvo Sujatovich, en una charla con Télam.

Sobre sus influencias, explica que su linaje con el rock nacional es una reivindicación de la que se siente orgulloso: "Me siento muy parte de toda esa música que me identifica mucho. Por supuesto que hay algo en mí relacionado a eso en las canciones, en la instrumentación y en el modo de producirlas".

"(A 'La Dirección') empecé a componerlo sin querer queriendo cuando empezó la pandemia, porque evidentemente el encierro hizo que una de las pocas actividades que se podían hacer fueran para mí componer, tocar y grabarme. Y en enero de este año fue el momento en el que terminé de decidir llevarme por delante la aventura de hacer un disco. Faltaban muchos temas por componer pero me pareció un lindo objetivo para el año, así que apenas llegó el invierno nos pusimos a grabar", resumió.

Mateo está feliz por los “lindos gestos” de sus colegas consagrados como Fito Páez y David Lebón, con quienes se dio el gusto de grabar dos canciones: con el primero aportando en su proyecto personal con "Tu Encanto" y el segundo convocándolo para su disco solista en "Tiempos sin Sueños": "Lo re contra quiero a Fito y, obviamente, lo escucho de toda la vida. Es un referente para todos, un ícono zarpado. Y lo de David, que fue muy generoso conmigo, me invitó a cantar en una canción divina. Así que para mí, es pura felicidad".

- Télam: Hace unos meses te diste el gusto de emprender tu primera gira por España y en un formato distinto.

- Mateo Sujatovich: Fue una gira muy linda (por Sevilla, Barcelona, Valencia, Madrid y Mallorca) y fue muy loco cruzar tantos miles de kilómetros y que haya gente del otro lado esperándome, sabiendo las canciones y llenando los teatros. Fue un combustible enorme para todo lo que sigue y que me abrió muchas puertas venideras. Lo hice con un formato re distinto, solito con la guitarra y estuvo zarpado. Un poco lo tuve que hacer así porque no quedaba otra, porque viajar con la banda era imposible en pandemia y ese formato de repente se transformó no solamente en un reemplazo sino en una osadía, y empecé a disfrutar mucho de poder tocar las canciones solo y de generar un vínculo con el público completamente diferente. Aprendí muchísimo de ese formato; creo que es algo que también voy a explotar a full porque me encantó.

- T: ¿Por qué pensás que el rock argentino ha logrado penetrar tanto en España?

- MS: Somos un país de habla hispana, que en algún punto tenemos muchas cosas en común y otras no, pero me parece que tenemos muchísimo más en común con España que con otros países de Latinoamérica.

- T: ¿Y cómo surgió la idea de invitar a Leiva para que aportara su voz a una canción que resume un poco esa alianza musical entre ambos países?

- MS: Fue muy natural hacer "No Aguanto Más" y hubo mucha diversión al momento de componerla. Buscando y buscando apareció eso y me pareció muy divertido poder hacerlo y homenajear de algún modo a Los Rodríguez. Cuando se la mostré a Leiva, estalló. Le encantó y le pareció súper atrevido. (Télam)