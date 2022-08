Master Stroke, banda tributo a Queen, se presentará el próximo sábado en el Teatro Avenida y agregó una nueva función para el 16 de septiembre, shows en los que estará acompañada por el coro gospel Joy.

El conjunto que homenajea la discografía de la emblemática banda inglesa agregó una nueva fecha en septiembre para complementar a su show del sábado en el porteño Teatro Avenida, en Avenida de Mayo 1222.

La banda contó a Télam sobre su próxima presentación, en la que incorporarán un coro a su espectáculo que repasará todas las etapas del conjunto liderado por Freddie Mercury.

La formación de Master Stroke se compone por Ema Caradoso en voz, Brian Morua en guitarra, Manuel Oliveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados.

"Hay mucha expectativa por el tipo de show que vamos brindar. Sumar al coro en esta presentación es genial: estuvimos ensayando con ellos y nos sentimos muy cómodos mutuamente. Estamos muy entusiasmados y esperamos que la gente lo disfrute de la mejor manera", indicaron los miembros del conjunto.

Télam: ¿Cuál etapa de Queen es la que más usan para sus repertorios y por qué?

Master Stroke: No hay una etapa bien definida, ya que tratamos de tomar temas de varias épocas, recorriendo todos los álbumes de Queen. Desde "Queen" hasta "Made in Heaven", sin dejar de lado los clásicos infaltables de siempre como "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Love of my Life", entre otros. También agregamos canciones no tan conocidas pero muy distintivas como "It's a Hard Life" o "Play the Game". Hay para todos los gustos.

T: Más allá de la popularidad estable de Queen, ¿notaron un aumento de popularidad tras el éxito de la película reciente?

MS: Si bien es una banda reconocida en el mundo entero, el hecho de que haya salido una biopic acerca de Freddie Mercury, reavivó la llama que tiene Queen. Notamos que se despertó mucho interés en los mas chicos: tuvimos público de 10 años, aproximadamente, que nos vinieron a pedir canciones no tan clásicas. Y creemos que se da por el hecho de que los que conocemos Queen no pudimos perdernos la película y mucha gente fue con sus hijos, los próximos herederos de las obras de Queen. (Télam)