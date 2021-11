Leo Maslíah y Daniel Hendler serán "Influencers" en la sala Picadero

En la sala Picadero, pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, barrio de Balvanera, Leo Maslíah y Daniel Hendler harán solo cuatro funciones de “Influencers”, escrita por ambos y con música del primero, los viernes 3 y 10 de diciembre a las 22 y los sábados 4 y 11 a las 20, con entradas por PlateaNet.

La era de los “influencers” ha llegado: Leo y Daniel no son ajenos a las nuevas demandas del mercado, cada vez más dominado por inteligencias artificiales; saben que sus principales armas de batalla son las apps de sus dispositivos electrónicos, que deben mantener actualizadas.

Además deben seguir especializándose en música y pantomima, sus respectivas disciplinas, si quieren lograr un espectáculo de calidad, pero alguien se infiltra en el proceso de la obra, decidido a hackear y socavar la reputación de los protagonistas.

La canción final pertenece a de Tomi Lebrero, Carlos Valerio y Leandro Aspis, las ilustraciones a Gustavo Sala, las fotografías a Martín Molinaro y Santiago Saliva y la asistencia de dirección a Gabo Baigorria y María Bentancur.

= = = = = =

Reestrenan "Fuera del mundo", con Figó y Minnino

Malena Figó y Marcelo Minnino son los protagonistas de “Fuera del mundo”, escrita y dirigida por Raúl Brambilla, que se reestrena los domingos a las 17 en Teatro del Pueblo, Lavallle 3636, barrio de Almagro, a partir del 30 de octubre, con entradas por Alternativa Teatral o en boletería.

Un encuentro inesperado entre una pareja que pudo ser y no fue, en medop de la llovizna y la niebla durante un largo fin de semana en aquel pueblo de provincia. El tren que no volverá a pasar lo hizo en 1955 y una palabra que no se dijo, algo inesperado, volverá a la memoria de ella en 1973.

El vestuario pertenece a Cecilia Carini, la escenografía a Iván Salvioli, las luces a José Binetti, la fotografía Claudio Da Passano y le producción ejecutiva y la asistencia de dirección a Rubén Sibilia.

= = = = = =

Los chicos que antes fueron lindos o malos ahora se sienten feos

“Chicos feos” pertenece a la saga escrita y dirigida por Gabriel Gavila, quien está al frente en un elenco masculino que rompe el límite entre la verdad y la ficción; será en La Sodería, Vidal 2549, barrio de Belgrano, con entradas a la gorra, que se consiguen en @chicosfeosarg

Un grupo de muchachos cuenta sus verdades más íntimas en un espacio confesional, honesto y sincero donde la sexualidad, los vínculos enfermos y los abusos, imponen su dolor, ante la alegría del primer amor, el despertar a la vida, los triunfos personales y profesionales.

El proyecto de “Chicos feos” surge dentro del marco de una trilogía –“Chicos lindos” y “Chicos malos” son los otros títulos- que aborda la la masculinidad, el sexo y el amor.

Participan Leandro Sturla, Juan Rubio, Juan Felipe Peláez, Nahuel Gordillo, Danny Gabriel Pérez, Rubén Quintero, Aronix Morales, Javier Roldán y Gabriel Gavila, con vestuario de Ileana Vallejos, escenografía de Vallejos y Marcelo Enrique Vergara, maquillaje de Melina Acuña, asistencia técnica de Lissy García Teppa, Brian Ortuño como stage manager, entrenamiento coreográfico de Alexis Losada, asistencia de dirección de Agustina Guglielmucci y supervisión de Iti El Hermoso.

= = = = = =

"La reina de la belleza" vuelve a brillar con su reestreno en Andamio 90

La elogiada “La reina de la belleza”, de Martin McDonagh, con dirección de Oscar Barney Finn, acerca de los sueños y frustraciones de un grupo de personas en una comarca de Irlanda, se ve ahora los viernes a las 21 en Andamio 90, Paraná 660, barrio de San Nicolás, con entradas por Alternativa Teatral.

Es una historia con un texto intenso y violento, en que se cuenta la relación de una madre y su hija en Leenane, un pueblo irlandés en la comarca de Connemara, al que no ha llegado aún la globalización.

El elenco está integrado por Marta Lubos, Pablo Mariuzzi, Cecilia Chiarandini y Sebastián Dartayete, con voz en off de Pablo Flores Maini, escenografía de Eduardo Spíndola, luces de Claudio Del Bianco, sonido de Sergio Kanfler, vestuario de Isabel Zuccheri y asistencia de dirección de Florencia Laval.

= = = = = =

Flamenco en una sola función por la bailaora Inés López

La bailaora flamenca Inés López se presentará con una única función de su espectáculo “Salir al aire”, que combina toda la potencia del tablado en vivo con proyecciones audiovisuales, el jueves 9 de diciembre a las 21, en El Tinglado, Mario Bravo 948, barrio de Almagro.

López estudió con los maestros María Magdalena, La China, Manolete, Antonio y Manuel Reyes, Belén Maya, Farruquito, Granados y Yolanda Heredia, entre otros, y en su espectáculo porteño cuenta con la guitarra y dirección musical de Héctor Romero, el cante de Eugenio Romero, la percusión de Juan Romero y el sonido y guitarra de Óscar Russo.

Con dirección de arte audiovisual y puesta en escena es de Augusto Latorraca, “Salir al aire” tiene diseño de iluminación de Mariano Arrigoni y cuenta con el apoyo de Prodanza. Localidades por Alternativa Teatral.

(Télam)