(Por Solange Levinton) A modo de balance a 70 años de la primera transmisión de la televisión argentina, el periodista, productor y director ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martínez, resaltó que el canal estatal "no puede seguir las conductas sociales, culturales y tecnológicas de las élites", aseguró que esa señal "no renuncia a la masividad" aunque el rating no sea "el dato preponderante" de su gestión y reivindicó "el derecho de los medios públicos a tener una línea editorial".

Martínez se especializó en producción televisiva y trabajó en cinco de los seis canales de aire porteños. Fue productor general de "Día D" (Jorge Lanata), subdirector de Revista Veintitrés, y director periodístico de América TV.

En 2002, fundó El Oso Producciones, responsable de ciclos periodísticos y educativos como "Científicos Industria Argentina" (Adrián Paenza), "Palabras más Palabras menos" (Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda), "Alterados por Pi" (Paenza), entre otros, por los cualesrecibió premios nacionales e internacionales.

En diciembre de 2019 fue designado subsecretario de Medios Públicos y en abril pasado desembarcó en Televisión Pública como director ejecutivo.

El martes pasado por la tarde, en un hueco de una agenda con aspecto de tetris por los festejos del 70° aniversario de la primera transmisión del canal, Martínez recibió a Télam en su oficina.

Télam: ¿La televisión está muriendo?

Claudio Martínez: Esa es una sentencia muy relativa. La televisión en general no va a morir, tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos y de pautas de consumo audiovisual de la sociedad. La Televisión Pública en particular tiene que interpretar esos cambios culturales y tecnológicos pero también dar una respuesta desde su rol cultural: no puede tomar la decisión, como sí pueden los canales privados, de "no hago más ficción porque la ficción vive en las plataformas". Es cierto, la ficción vive en las plataformas, pero este canal es cultural, tiene la obligación de construir un camino en la ficción.

T: ¿Cómo opera esa transformación en un canal público?

CM: En la televisión de hoy domina el entretenimiento, el periodístico, el magazine y la ficción prácticamente desapareció. Hoy la televisión alberga todo lo que las plataformas no contienen: el evento, el deporte, el vivo. ¿La Televisión Pública tiene que seguir ese modelo? Yo digo "no" porque tiene una responsabilidad y no puede seguir las conductas culturales, sociales y tecnológicas de las elites. Tiene que ser abarcativa y entender qué pasa en todos los rincones del país. El consumo cultural a través de las plataformas es algo todavía muy de los sectores medios y medios altos. Por eso tenemos que seguir construyendo ficción y esos formatos que la televisión de aire desprecia.

T: ¿Cómo se piensa hoy el carácter federal del canal?

CM: La TV Pública tiene una contradicción en cuanto a su carácter federal. En términos de emisión es el canal que de modo analógico o digital se ve desde todos los rincones del país pero, a su vez, tiene un problema: el centro de producción está acá, en el barrio de Palermo, así que la construcción de federalismo en términos de producción de contenidos es un camino que hay que seguir explorando.

T: ¿Cuál es la foto de la TV Pública hoy en estos 70 años de historia?

CM: Está culminando su proceso de reconstrucción después de dos pandemias que sufrió el canal: la del macrismo y la del Covid, ambas con un impacto muy fuerte. La del macrismo fue parte de un proceso de destrucción humana, tecnológica y edilicia en tiempos muy acelerados con consecuencias muy serias. Casi de inmediato y con el proceso de reconstrucción en marcha, empezó la pandemia y significó una reconfiguración: desde marzo de 2020 no hicimos la televisión que queríamos sino la que podíamos y debíamos hacer. Voy a hablar como exsubsecretario de Medios: durante un año y medio estuvimos enfocados en lo que debía ser un medio público, en este canal con ocho horas diarias de programas educativos, programando cine y series nacionales para nuestros creadores y creadoras pudieran cobrar sus derechos de autor, programando música nacional en las radios públicas para que los artistas tuvieran un espacio de trabajo digno aunque fuera muy pequeño y enfocándonos en tener una comunicación serena en un momento de gran incertidumbre. Esa etapa, si bien la pandemia no terminó, está superada y el canal se ha puesto de pie, está funcionando al 100 por ciento en términos humanos y tecnológicos, reconstruyéndose también desde lo edilicio y soñando con la televisión que queremos.

T: ¿Cómo es esa televisión?

CM: Que vuelva a producir ficción es una deuda, recuperar cierta impronta periodística e ir balanceando todos los formatos que tienen que convivir en esta pantalla. Pero la televisión que queremos no se debe apartar del objetivo principal de un canal público, que es ser generador de ciudadanía. Los medios privados le hablan a consumidores y tienen que hacerlo porque lo que sostiene la pauta publicitaria es el volumen de audiencia. En la Televisión Pública el objetivo principal es otro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Solo a través de programas culturales y periodísticos? No. Traduciendo políticas públicas que fijó el Estado en un contenido que atraviese la ficción, el entretenimiento, lo periodístico, el magazine. ¿Eso significa hacer prensa de un gobierno o un ministro? No. Pero sí incorporar las políticas públicas en ese diálogo. (Télam)