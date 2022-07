Luego del estreno de Supernova, El Nueve seguirá apostando a la ficción nacional y uno de sus próximos proyectos es El hincha, una serie dirigida por Alejandro Ciancio, que también estuvo detrás de El Marginal. Protagonizada por Victorio D´Alessandro, Martín Slipak, Daniel Pacheco Bautista y Nicolás García Hume, también podrá verse en la plataforma Flow. "Ale Ciancio es un tipo que maneja muy bien ese mundo, más de la calle, álgido, entonces genera mucha realidad en lo que hace

Es muy disfrutable como filma, a mí me asombra, porque se mete fuertemente en el mundo que está contando. En este caso, el mundo de la barra brava, de los negocios alrededor del fútbol, la falopa...", adelantó Slipak en diálogo con Todo por delante, el programa que conduce Maxi Legnani en La 990, y reveló que hace varios años filmó el piloto de esta ficción. La historia se centra en el personaje de D´Alessandro, un joven de clase media que se mete en la barra brava de un club. "Vico está muy bien, rodeado de un elenco que está bueno. Su padre es (Luis) Machín, su madre es Malena Villa. Había un entorno interesante y él tiene mucha experiencia y es muy inteligente como actor", señaló Slipak. Y dio detalles de su papel: "Mi personaje es El Marciano, un amigo de la infancia, un poco de otro mundo, de la calle, con el que se vuelve a encontrar y lo conecta un poco. Y este pibe, que es súper astuto y pillo, se da cuenta de que le puede sacar el juego al mundo de la barra brava y se mete en las internas". Más allá de su carrera como actor y de la composición de su personaje, Slipak tiene un pasado vinculado al deporte, ya que es hincha de Independiente y solía ir a la cancha junto a su papá y su hermano, pero también es fanático de la Selección argentina

"Me gusta mucho el fútbol, pero puedo reconocer que siempre me hizo ruido el tema de la violencia, al xenofobia, la homofobia y esa violencia verbal y física que tiene el fútbol argentino. Creo que dejé de ir a la cancha porque no me sentía a gusto con esas cosas. El fútbol es un deporte increíble, hermoso, que le hace muy bien a la sociedad, pero también tiene ese contexto que es horroroso", reflexionó el actor, que también protagoniza La ilusión del rubio en el Espacio Callejón. MBC/EFR NA