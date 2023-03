Martín Bossi, una de las figuras más queridas y reconocidas del ambiente artístico, regresa a la escena con “Bossi Live Comedy”, un espectáculo que estrenará mañana en el porteño teatro Astral y al que el humorista describió como “una experiencia, un acto de rebeldía y una celebración”.

Bossi, quien lleva tres décadas de trayectoria en las que logró conquistar a un público fiel y supo encontrar un lugar propio en la escena local, desplegará su arsenal de recursos en este show que ofrecerá en la mítica sala de la avenida Corrientes 1639, donde estará acompañado por 10 artistas en escena.

La música, el humor, la danza y la actuación están presentes en sus espectáculos; de algún modo el hecho de tener esa versatilidad y de haberse preparado durante tantos años para dominar esas disciplinas, le da libertad para encarar sus propuestas.

“Si, el arte es libertad, la cultura tiene que ver con la creación, la creación tiene que ver con Dios, eso da libertad; la danza, la música, el humor, el canto, todos los recursos que yo utilizo en un espectáculo me dan libertad para poder realizar los espectáculos, me dan posibilidad de poder expresarme con todos los puntos del arte que se pueda utilizar”, indicó Martín Bossi en charla con Télam.

A lo largo de su carrera se presentó ante más de 2.000.000 de espectadores que vieron sus espectáculos y lo ovacionaron de pie.

Antes de abocarse a la actuación fue un profesor de tenis y cursaba la carrera de Comunicación social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Reconocido fanático del Club Atlético Los Andes, se formó en actuación en la escuela de teatro de Víctor Laplace, donde obtuvo su título en el 2000.

Su debut en televisión llegó en 2002 con el programa “Vale la Pena” en Telefe, conducido por David Kavlin y el "Mono" Amuchástegui, en el que trabajó durante tres años como caracterizador de personajes.

MIRÁ TAMBIÉN Ferni y Quipildor hacen Folclore en Transición el sábado en Que Tren

Tres años después integró el elenco del programa de Marcelo Tinelli, ”Showmatch” (donde se desempeñó durante cinco años), participó en la comedia televisiva “La niñera” y la telenovela “Los Roldán”; en 2006 participó de la obra humorística teatral “Match Humor”, en Mar del Plata.

En 2007 actuó en el teatro de revistas “Bailando por un voto” de Nito Artaza y participó en “Patito feo”; en 2009 llevó su obra teatral “El impostor” por salas porteñas y de otras provincias de la Argentina, y se convirtió luego en una exitosa saga.

Su paso por el cine comenzó en 2011 cuando Marcos Carnevale lo convocó para trabajar en la película ”Viudas” y tres años más tarde logró su primer protagónico en "Un amor en tiempos de selfies", de Emilio Tamer y Federico Finkielstain.

Tras sus presentaciones en el Astral donde dará funciones de jueves a domingo a las 20.30 y los sábados de 20.30 a 22.30, el multifacético artista de 48 años, iniciará una gira internacional por Estados Unidos, Latinoamérica y España.

Bossi, nacido en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, habló, entre otros asuntos, acerca de la importancia de sentir el efecto del público, dio detalles sobre este espectáculo y de sus proyectos para 2023.

Télam: ¿Cómo te preparás para el estreno? ¿Hay mucho trabajo previo antes de subir a escena en puestas tan exigentes?

Martín Bossi: Primero para subirme al escenario laburo mucho con mi personal trainer (tres veces semana) para mejorar mi condición física y trabajar el tema del aire para cantar y bailar a la vez. Tomo clases de canto y clases de danza, y hago 10 horas de ensayo por día. Es una preparación muy exigente cada vez que me subí al escenario.

T: ¿Qué podés contar acerca de este nuevo espectáculo?

MB: Es difícil explicar un espectáculo que no es un espectáculo, es más bien una experiencia, un acto de rebeldía, en conjunto es una celebración, y es también un momento en el que vamos a recuperar aquellos rituales que fuimos perdiendo y que no nos dimos cuenta que nos hacían felices.

T: ¿Cómo definirías el espíritu de este show? ¿Dónde estará puesto el foco?

MB: El foco está puesto en si realmente los seres humanos hemos evolucionado o no, y ahí vamos a recorrer con la música, la cultura y la comedia, vamos a ir contando mi opinión y compartiendo con la gente que pasó en estos últimos 30 años en este aspecto.

T: ¿Cómo describirías este presente de tu carrera? ¿Cómo vivís el afecto que te demuestra el público?

MB: La verdad que el regalo más lindo que me dio esta carrera es que la gente en la calle me diga “¡Hola Martín!”, simplemente, no necesito más. Al lugar del país que voy, en el rincón más extraño me saludan y la verdad es una gran responsabilidad y un regalo enorme que me dio esta carrera.

T: ¿Tenés pensado luego salir de gira con esta propuesta?

MB: Hago cuatro o cinco meses en el Astral, quedarme tres años metido en un teatro no me da, después sigue por Madrid, Barcelona, Málaga, Galicia, Dublin, Berlín, Londres, un montón de capitales de países de Europa en los que haya colonias argentinas. Después vuelvo, descanso 10 días y sigo por Los Ángeles, ciudades de México y Miami. Es una gira grande que hago por primera vez en mi vida, lanzo en Buenos Aires y sigo por muchas partes del mundo.

T: Pese a semejante agenda ¿Tenés otros proyectos para este año?

MB: Se va a lanzar una serie en Disney a fines de este año, “Amores inesperados”. Y voy a filmar una película en mayo con Marcos Carnevale que es hermosa, en la que voy a ser el protagonista.

(Télam)