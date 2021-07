(Por Nicolás Biederman) La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) cumple este martes 15 años en un marco de fuertes transformaciones en la industria y de una pandemia que ha golpeado duramente al sector, y su presidente, el actor Jorge Marrale, celebró los avances conseguidos desde su fundación, y reafirmó el valor "fáctico y simbólico" de actores, actrices, intérpretes y bailarines en el audiovisual.

"Es imposible pensar un audiovisual sin actores y sin actrices. Peleamos por la recaudación justa, y por eso cumplimos estos 15 años con un grado de satisfacción interesante por lo que pudimos hacer todos", señaló Marrale en entrevista con Télam.

El actor, que por estos días se pone en la piel de Carlos Carrascosa para el rodaje de la próxima serie de HBO y HBO Max "María Marta: El crimen del country", preside desde 2018 la institución que defiende la propiedad intelectual de actores, actrices, intérpretes de voz y bailarines.

Desde 2006 Sagai se encarga de recaudar los derechos económicos de los usuarios de la obra, como la TV, el cable y el cine, y distribuye trimestralmente en base a criterios objetivos y proporcionales, consiguiendo que muchos actores y actrices tengan un ingreso asegurado independientemente de su presente laboral.

La tarea se amplió en 2010 con la creación de la Fundación Sagai, que da respuesta a diversas necesidades, con subsidios, becas, cursos y talleres, entre otras.

Su función resultó fundamental durante 2020, cuando en medio de la pandemia y con el parate de toda la actividad, entregó 21,5 toneladas de comida y dio asistencia permanente a los socios y socias de más edad a través del programa Palabras Mayores.

Télam: Tras 15 años se impone hacer un balance ¿Cómo describirías el escenario del que partieron y la situación en la que están ahora?

Jorge Marrale: La verdad que fue partir de cero. Empezamos en un cuarto chiquitito que nos cedió la Asociación Argentina de Actores allá en la calle Alsina, con una computadora. El comienzo no fue para nada sencillo. En su momento al decreto 1914/06 incluso se lo consideró inconstitucional, pero después afortunadamente todas las entidades, canales, cine y demás, que entendían que se estaba utilizando obra protegida lograron conciliar con nosotros a través de la Secretaría de Medios pautas como para tener tarifas. En ese sentido, lo que se consiguió fue consolidar el derecho de propiedad intelectual de actores, actrices y bailarines. Y hoy Sagai es esto, con 7.000 socios, compañeros en el exterior, actores y actrices, acuerdos de reciprocidad con tantos países. La verdad que es un avance notable.

T: ¿El desafío ahora es poder recaudar también lo que corresponde por la exhibición de su trabajo en las plataformas de streaming?

JM: Estamos en la era digital y todo lo de los acuerdos originales tenía que ver con lo analógico; ahora viene otra etapa. Yo creo que más temprano que tarde comenzarán a regularizarse los acuerdos con las sociedades de gestión con las plataformas. También es necesario todavía tener bien en claro que hay que luchar mucho con la obra nacional que se emite a través del Estado y algunos entes autárquicos, como el Incaa, Contar, Cine.ar, porque son espacios de obra audiovisual en la que la participación de actores y actrices es muy alta. Siempre estamos apelando a que todos aquellos organismos del Estado que utilizan obra y que tienen que pagar derecho de propiedad intelectual tengan en sus presupuestos un rubro vinculado a esto para que no tengamos que estar todos los años que andar discutiendo valores.

T: ¿En qué estado se encuentra el audiovisual nacional? ¿Las plataformas aparecen como la gran oportunidad de recuperar terreno?

JM: En los últimos años la ficción fue bajando lentamente hasta prácticamente antes de iniciarse la pandemia tener una sola telenovela al aire; eso significa que algo en el tiempo sucedió. Algo tiene que ver con la producción, con los estilos, con ciertas exigencias que el mercado internacional también está buscando y necesitando. Entrar en esas grandes ligas donde todos producen nos pone en un lugar muy distintos a por ejemplo la televisión que hacíamos en los 80 y hasta en los 90. Las leyes, las reglamentaciones, las formas tienen que apuntar al crecimiento, a generar espacios de trabajo que apunten a la excelencia. Nos tenemos que desarrollar, sacarnos el letargo de los últimos años, reinventarnos, pero hay mucha capacidad para hacerlo en Argentina.

T: El año pasado, en la parte más dura de la pandemia, Sagai se abocó especialmente a sostener a los socios mayores ¿Cómo es su situación hoy?

JM: Seguimos haciendo un relevamiento dentro de lo que es el programa Palabras Mayores, con lo cual nos vamos acercando, dentro de lo que es nuestra capacidad económica, de hacer aportes como lo hizo en época de la pandemia más dura del año pasado. Seguimos tomando un registro, seguimos haciendo muchas colaboraciones directas dentro de lo que es Fundación Sagai. Eso sigue. Tenemos descuentos en medicamentos, hacemos mucha ayuda personal en casos particulares, acompañamiento de personal médico. Seguimos muy cerca de los compañeros y compañeras, a veces con una oreja sensible, una voz que pueda confortar en un momento duro.

T: La pandemia expuso la realidad de un gremio que no es como muchas veces lo imagina el público, de millonarios que viven en mansiones ¿Creés que la sociedad se debe una reflexión sobre la importancia de los artistas? ¿De su función social?

JM: A veces lo que se promueve, desde espacios periodísticos también, son cosas que no son reales. En la Argentina no está el "star system" norteamericano, que ellos desde el nacimiento de la cinematografía construyeron. El trabajo del actor y de la actriz es un trabajo cíclico pero no natural; uno puede estar haciendo un éxito, pero no siempre tenemos trabajo. Hay veces que tenés que andar mirando si tenés para pagar el alquiler o si no te cortan el gas, que no sé si sucede en Beverly Hills, probablemente no… (Télam)