"Catarro", obra escrita y dirigida por el guionista Mario Segade que aborda las vacaciones fallidas de una pareja en el verano argentino de 1974, poco antes de la muerte de Juan Domingo Perón, se presenta los lunes a las 20.30 en el porteño El Tinglado Teatro.

La obra, el cuarto estreno teatral del escritor de tiras televisivas como "Resistiré" y "Verdad/Consecuencia", surge de un cocktail que mezcla recuerdos de veraneos familiares, el contenido de unas cartas que encontró vaciando la casa de su madre y un fresco de época de una Argentina cruzada por la violencia política.

"La obra se fue articulando con imágenes personales que se fueron encimando, y otras vinculadas al contexto sociopolítico, como la enfermedad avanzada de Perón, con los engaños sobre su estado de salud hasta el último día de su vida; un evento referido a una pelea de Monzón que sufrió postergaciones en París, una carrera de Fórmula 1 de Carlos Reutemann y la telenovela "Pobre Diabla", detalló Segade a Télam.

Protagonizada por Vanina Montes, Maite Velo y Abián Vainstein, la obra está ambientada en Miramar y transcurre durante el verano de 1974. Ángela y Roberto sueñan con disfrutar sus vacaciones pero sus planes se distorsionan mientras una tormenta torrencial atrae hasta su departamento a una vecina con soluciones que la pareja desconocía que necesitaba.

Roberto, funcionario del gobierno peronista, porta armas y excelentes noticias. El tiempo se acelera mientras su esposa sigue la telenovela "Pobre Diabla" y escribe premoniciones en sus cuadernos en un intento de oponer resistencia a la inminente tragedia argentina.

"A mí lo convulsionado me interesa, eso atravesado por los personajes que siempre me sale construir con gente más bien pusilánime, que creen un existir que no ostentan y que están llenos de tabúes y de miserias", contó.

Consultado sobre el efecto de recordar aquella Argentina agitada en este contexto, con una Argentina también conflictiva, el autor aseguró que no tuvo intenciones de "hacer una crítica social": "Si bien el teatro para mi es político, no quise contar nada sobre eso. Es el teatro el que, en todo caso, se encarga de enrostrarnos, incluso a mí que la escribí y dirigí, nuevas capas. Y eso está bueno cuando pasa".

Sobre el nombre de la obra, que alude al "catarro de Perón" en la antesala de su muerte y de su enfermedad, al que Segade define como "un termómetro social de lo que pasaba en esos años"; también le interesó elegir una afección de la que "si te cuidás, hacés caso y tomás la medicina, mejora. Pero que si no te cuidás, puede empeorar".

"Ahí sí hubo cierta intencionalidad de tocar un poco nuestro catarro argentino: siempre estamos irritados", añadió.

Por último, el creador del thriller político "Diciembre 2001" -de estreno hace pocos meses en Star+-, reconoció no tener preferencias entre el guion audiovisual y la dramaturgia: "En general la escritura, cualquiera sea, es muy sufriente. De placer tiene poco, porque estás en contacto con tu propia imposibilidad de hacer eso que querés".

"Catarro" se presenta los lunes a las 20.30 en El Tinglado Teatro (Mario Bravo 948 de CABA). (Télam)