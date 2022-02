La directora, coréografa y performer Marina Otero reestrena hoy "Fuck Me" en el Centro Cultural 25 de Mayo, ubicado en la avenida Triunvirato 4444, un complejo recuperado por los vecinos del barrio de Villa Urquiza y en la órbita del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma.

La obra se presentará hoy, mañana, y el miércoles y el jueves de la semana próxima, en tanto las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral.

"Siempre me imaginé ocupando el centro de la escena, como una heroína vengándome de todos y todo. Pero el cuerpo no me dio para tanta batalla. Hoy dejo mi lugar a los intérpretes. Voy a mirar como ellos le prestan su cuerpo a mi causa narcisista", señaló Otero.

El espectáculo es la tercera parte de la serie "Recordar para vivir", luego de las obras "Andrea" y "Recordar 30 años para vivir 65 minutos" y ella iba a ser la única protagonista, pero un problema físico la dejó fuera de escena obligándola a modificar el formato y dejarlo en manos de un elenco masculino.

Ellos son Augusto Chiappe, Cristian Vega, Fred Raposo, Juan Francisco López Bubica, Matías Rebossio y Miguel Valdivieso, con dirección técnica de David Seldes, espacio e iluminación de David Seldes y Facundo David, espacio e iluminación de Adrián Grimozzi, vestuario de Uriel Cistaro, edición digital y música de Julián Rodríguez Rona, asesoría en dramaturgia y Martín Flores Cárdenas, asistencia de dirección de Lucrecia Pierpaoli y coreográfica de Lucía Giannoni.

"Fuck Me" indaga sobre el paso del tiempo y las marcas que guarda un cuerpo, transita los bordes entre el documental y la ficción, la danza y la performance, el accidente y la representación.

(Télam)