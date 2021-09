La cantante y compositora argentina Mariana Melero presenta "La flor", canción que formará parte del disco que realizará en homenaje a Ryuichi Sakamoto, reconocido músico, actor y escritor japonés.

Se trata del primer adelanto de su próximo trabajo que cuenta con destacados músicos invitados y que está inspirado en las obras del artista nipón, y que bajo el nombre de "Kansha", marcará su vuelta al ruedo discográfico tras "Tornaluz".

Este proyecto despertó en Melero, dueña de una extensa carrera, la necesidad de romper distancias y la llevó a conectarse con la oficina del mismo Sakamoto, donde agradecieron por esta iniciativa y aprobaron el uso de su material.

"Durante la pandemia y el aislamiento social, en 2020, se generó en mi vida un vínculo particular entre el cotidiano inusual de mis días y la compañía sonora de ir descubriendo la generosa música de Sakamoto…tan vasta como variada y al conocer la libertad con la que se ha permitido transitar por distintos estéticas, me identifica y me convoca plenamente", indicó la cantante.

MIRÁ TAMBIÉN La octava y última temporada de la exitosa sitcom Mom se estrena este viernes en Warner Channel

"Así es que con todo este descubrimiento del universo Sakamoto, que me brindaba bienestar en tiempos pandémicos, quise grabar y recrear, con mi estilo, intentando humildemente devolver algo de toda esa buena energía recibida", se explayó.

"La Flor" lleva la inspiración musical de Sakamoto y el aroma porteño en la letra y voz de Melero junto a Gabriel Rivano y cuenta con la participación de Marcelo Dellamea, Gabriel Rivano, Patricio Villarejo, Franco Lucciani, Pedro Alvide, Claudio Lafalce y Rodrigo Aberastegui.

(Télam)