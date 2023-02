La actriz María Fernanda Callejón, quien será una de las participantes de “The Challenge Argentina, El Desafío”, reality que comienza este lunes por la pantalla de Telefe, afirmó que “la vida está llena de dificultades” y que el ciclo que protagonizará “implica una competencia deportiva extrema que también encierra desafíos personales”.

“El nombre del programa lo dice todo, mi vida es un desafío, esa palabra me marcó tanto en lo personal como en lo profesional. Es un reality que tiene muchos tintes, una experiencia única y sabía que si no aceptaba me iba arrepentir y, además, tengo el orgullo de ser parte de la primera edición argentina”, contó Callejón en charla con Télam.

Con 38 temporadas en 24 años, el formato estadounidense emitido por MTV, tendrá en su versión local a 18 concursantes que convivirán en una misma casa y deberán enfrentarse en distintos desafíos extremos por tierra, aire y agua, por un premio de 15 millones de pesos.

El ciclo, conducido por Marley, irá de lunes a jueves a las 21.15 por Telefe y a partir del martes se sumará también a la plataforma Paramount+.

Los otros 17 participantes serán el abogado Fernando Burlando, el nutricionista Adrián Cormillot, la boxeadora Carolina Duer, el ex futbolista uruguayo Rodrigo Mora, el cocinero Rodrigo Cascón; Claudia Albertario, Virginia Elizalde, Florencia Tesouro, Sol Pérez, Eva Bargiela, "Jujuy" Jiménez; los influencers Lizardo Ponce, Lionel Ferro, "Oky" y Julieta Puente, y los actores "Yeyo" De Gregorio y Benjamín Alfonso.

“Es un proyecto que va a dejar un mensaje con las historias de vida de cada uno. Yo salí impactada de mí misma, es un grupo humano maravilloso. La gente piensa que a los famosos no les pasa nada y acá van a ver sufrir a las celebridades (risas)”, dijo la actriz.

“Todo fue dificultoso, pero a la vez, revelador, agradable, y pude disfrutarlo y eso es lo que rescato”, abundó Callejón, quien se encuentra haciendo su primera temporada en Carlos Paz, de donde es oriunda, con la obra “Los vecinos de arriba”, bajo la dirección de Fabián Vena.

Télam: Participaste de otros realitys, ¿qué te atrajo de “The Challenge”?

María Fernanda Callejón: Soy deportista de toda la vida, si bien me desarrollé como actriz, ya desde los 13 años jugaba al vóley, federada. Luego cuando llegué a Capital empecé a incursionar en el fitness, soy una persona bastante física y amo el deporte. Si no hubiese sido actriz, sería profesora de gimnasia o deportista, pero pudo más lo otro.

Y este proyecto me cerraba por todos lados, primero porque con Marley nos hemos ido por el mundo, es un amigo, siempre es un placer trabajar en Telefe, donde hice muchos proyectos, también ver todo lo que pasaba en Estados Unidos con este reality arrasador, y que iba a haber personas tan diversas.

Nunca había estado en un reality con aislamiento, en el “Bailando…” y en “Corte y confección” volvía a mi casa, y esto llegó en un momento bisagra de mi vida, en el medio de un divorcio que lo defino como un tsunami porque se rompieron estructuras, un proyecto familiar y con una criatura chiquita. Estaba en plena reiniciación, si bien en mayo de 2022 cuando me contaron del proyecto aún no estaba divorciada, ya se estaba gestando y dije: me encanta el deporte y es un programa que llega a una plataforma y eso está bueno para tener visibilidad en esos nuevos espacios.

Además, nunca me había separado de mi hija, todos conocen mi lucha por ser madre. Ella ya tiene 7 años y nunca estuvimos separadas. Cuando avanzó el proyecto y tomó forma ya estaba divorciada y me parecía algo fundamental para el terreno personal porque me tenía que acostumbrar a que mi hija tenga dos casas, a pasar por todo lo que implica una separación y esta experiencia me ayudó a atravesar todo eso. Considero que cada cosa que encarás en la vida te nutre.

T: ¿Te resultó más complejo el desafío físico o la convivencia?

MFC: Pensé en todo, en si me "rompo" qué va a pasar con mi hija, quién la va a tener el tiempo que no voy a poder cuidarla, qué me va a pasar en un aislamiento, todos esos miedos estaban dando vueltas, pero los atravesé, excluí la palabra miedo del diccionario porque sino te paraliza.

Si tengo que decir qué fue lo más difícil, fue todo, uno no está acostumbrado a nada de esto, a convivir con gente que no conoce y tan diversa.

T: ¿Hiciste un entrenamiento especial para la competencia física?

MFC: Entreno todos los días de mi vida y me gusta motivar a la gente que me sigue en redes. Pero sí, me preparé, yo a medias no hago nada. Si bien la improvisación es parte de mi esencia como actriz, encaro las cosas con mucho compromiso y seriedad, entonces con mis profesores empecé a abrir mi rutina porque es una competencia de alto rendimiento, formateando más los entrenamientos y arranqué un plan de alimentación que hoy ya lo tengo como modo de vida. También me preparé con mi psicóloga, la mente juega un rol muy importante. La vida está llena de dificultades y el proyecto encierra un poco eso, no es solo una competencia deportiva extrema.

T: ¿Extrañás la ficción en la televisión?

MFC: Siempre se extraña la ficción. Yo no tengo ningún prejuicio con los realities, creo que todos podemos convivir y coexistir, es lo que hay en la industria del entretenimiento y la ficción también es parte y me encantaría que se apueste más por ella. Hago un llamado a los productores desde mi humilde lugar de actriz para que tengan en cuenta que hay que llevar más propuestas de ficción a este gran espacio que son las plataformas. Que los actores estemos haciendo realities habla de la gran carencia que hay de ficciones.

T: ¿Tenés pendiente un protágonico como actriz?

MFC: Protagonicé teatro, no sé si es algo pendiente pero sí me gustaría, nunca es tarde. Las historias no siempre tienen que tener protagonistas jóvenes, a las que tenemos más de 50 también nos pasan cosas. Ya en otros países se hizo y no pierdo la esperanza de protagonizar una ficción, pero no lo tomo como algo pendiente porque voy a producir un proyecto, este año me voy a lanzar como productora para plataformas. La autogestión es súper valedera y si el protagónico no llega de algún productor, me lo daré yo desde ese rol.

También quiero producir para que protagonicen otros, ampliar el espectro del grupo de siempre. Nuestra bendita profesión no tiene techo, yo no tengo techo, ni en la vida, ni en el trabajo.

T: ¿Y la conducción está en tus planes?

MFC: Todo me nutre. Hice co-conducción y conducción en radio que no había hecho nunca. Fue una prueba y eso sí me encantaría, conducir un programa en un canal abierto. Tengo un público masculino que me sigue desde siempre, pero también tengo un público femenino muy fuerte. Las mujeres siempre me levantaron el pulgar. El noventa por ciento de mis seguidores en redes son mujeres de 25 a 60 años y ese es un testeo que antes no teníamos.

T: Con casi 40 años de una versátil carrera, ¿cómo definís este momento profesional?

MFC: Yo siempre estoy en el mejor momento. Vivo el aquí y ahora, el presente es el mejor momento, el que estoy transitando, y eso hace que quizás sea eterno. La clave también es la vigencia, que tiene que ver con estar cerca del público y llegar a las nuevas generaciones. Con las redes todo cambió y hoy ya no somos figuras inalcanzables. (Télam)