María Becerra provocó una verdadera revolución en su paso por Formosa, al participar de la 20º edición de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que se celebró en la villa turística de Herradura, en donde hizo bailar y cantar a más de 70 mil personas con éxitos como "Desafiando el destino", "Miénteme" y "Felices por siempre", entre otros.

Allí, la artista conocida como "La Nena de Argentina" se tomó tiempo para conversar con la prensa, en un encuentro en el que afirmó que cambió su forma de componer, lo cual atribuyó a un proceso de maduración personal.

“Crecí, maduré, cambió todo, mi forma de componer, si quiero decir algo ahora tengo las herramientas mentales, ya sea por leer o escribir mucho, que las puedo decir de una forma más poética, metafórica. Siento que crecí mucho en ese aspecto y pretendo seguir haciéndolo”, dijo Becerra al reflexionar sobre el recorrido artístico experimentado desde su aparición en la escena.

Previamente, la intérprete tuvo palabras elogiosas para la provincia y sus fans locales, sobre los cuales manifestó sentirse sorprendida al "ver mucha gente de Paraguay y de otras provincias” cuando, el jueves pasado, salió a saludar a los seguidores que se reunieron en el ingreso del Hotel Howard Johnson, donde estuvo alojada.

Fue “un recibimiento precioso” dijo al respecto, para luego señalar, con un dejo de humor que "Formosa me parece hermosa y muy calurosa".

“Es una provincia preciosa, no conozco mucho del turismo, que me encantaría conocer, porque me gusta mucho conocer el país. Ya fui a las Cataratas del Iguazú y otros lugares de Argentina, me gustaría conocer acá también”, precisó.

Asimismo, Becerra dijo que lo mejor que se lleva de sus shows es ver a la gente sentir sus canciones con la misma emoción que ella las interpreta.

“Cuando empieza a sonar `Dale Miénteme´ yo me muero, veo la gente que salta, se vuelve loca; pero después con un tema como `Desafiando al destino´, vi un video de una mamá y una nena llorando que se abrazaban mientras me veían cantar, emocionada y me muestran los tatuajes de las frases de la canción y eso es algo impagable”, relató.

Tras su multitudinario show, María Becerra compartió en sus redes sociales varios comentarios respecto a la baja de presión que padeció al terminar su concierto, por la que tuvo que recibir asistencia médica.

La artista tranquilizó a sus seguidores al tomarse con humor el incidente a través de una publicación en Instagram. "Ayer bajé del show y me bajó la presión a 6.4 jajajaja, casi palmo. La doctora me dijo que el calor formoseño me destruyó”, escribió en la red social. (Télam)