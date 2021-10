El animador, productor, empresario y creador Marcelo Tinelli, nombre rutilante de la historia de la televisión argentina desde hace más de tres décadas, aseguró hoy que ese medio de comunicación es el de mayor "fuerza propia que existe en el mundo".

Durante una charla con Télam, el creador de “VideoMatch” y “ShowMatch”, consideró que “es difícil determinar cuál será el futuro de la televisión". "Pero para -dijo- mí tiene muchísima fuerza independientemente de que pueda haber 200 plataformas, OTT, streaming y un montón de cosas. Y le veo un futuro muy pero muy bueno”.

Mientras sostiene en las noches del eltrece la versión de “La Academia” de su clásico de entretenimientos, Tinelli es capaz de reflexionar sobre cuál es su rol en la televisión y cómo se proyectará en el futuro cercano.

Télam: ¿Cómo dimensionás tu propio aporte a la historia de la TV?

Marcelo Tinelli: Cuesta mucho dimensionar el propio aporte a la televisión, que es maravillosa, es un medio de comunicación espectacular. Esta rica historia trasciende a todos porque la TV es la que conecta a las familias con quienes trabajamos ahí adentro y así nos convertimos todos en una gran familia. Yo modestamente he sido y soy un trabajador absolutamente enamorado de la televisión porque me dio la posibilidad de integrar todas esas familias argentinas que están del otro lado. Lo más hermoso que te puede pasar cuando alguien en la calle te dice “cómo andás”, le preguntás “¿te conozco?” y te responden “claro, cómo no nos vamos a conocer si te veo todas las noches” y eso está buenísimo.

T: ¿Qué forma tomará en los próximos años?

MT: No soy adivino para ver qué forma va a tomar la televisión pero ya no es un electrodoméstico colgado en una pared o arriba de un mueble, sino que se ve en muchos otros lados como tablets y teléfonos, pero tal vez un día la veamos reflejada en el cielo. Para mí tiene muchísimos años de vida por delante y va a estar siempre presente.

(Télam)