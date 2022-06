El artista Marc Anthony sumó una nueva función en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 29 de agosto luego de que se agotaran las agotar las localidades para su show del 28 del mismo mes y las entradas saldrán a la venta próximamente a través de www.movistararena.com.ar.

De esta manera, el artista portorriqueño-estadounidense continuará su recorrido por los grandes escenarios de Latinoamérica con su Pa llá voy Tour, con el que presenta su disco homónimo y sus grandes éxitos como, Gimmesomemore, El que te amaba, Amor no tiene sexo, Nada de nada, Si fuera fácil, No se quita y Yo le mentí. A lo largo de mas de tres décadas, el cantante logró posicionarse como una de las figuras más influyentes de la música latina, con grandes éxitos como Vivir la vida, Ahora quién, Te conozco bien y Flor pálida, entre otros.

MIRÁ TAMBIÉN Tras agotar dos shows en el Movistar Arena, Los Palmeras sale de gira por España por primera vez

En marzo pasado lanzó Pa llá voy, su decimocuarto álbum de estudio, un proyecto que se caracteriza por contener canciones alegres y bailables, que forman parte del ADN de América Latina.

"Tuve tiempo de absorber estas canciones de una manera diferente, más tiempo para enamorarme de las canciones y trabajar en ellas", explicó el intérprete de 53 años, que pasó un largo tiempo alejado de los escenarios a raíz de la pandemia de Covid-19. El disco surge de su trabajo junto a jóvenes músicos y compositores que lo acompañaron en los estudios de Magnus Music, su compañía discográfica.

MIRÁ TAMBIÉN Actividades musicales y teatro para el fin de semana

"Escriben con mi voz en mente, con mis inflexiones en mente: ¿Qué haría Marc con esto? Termina con un tesoro de material", explicó. Nacido en Nueva York, Marc Anthony se convirtió en el "Rey de la salsa" luego de haber incursionado en el hip-hop con el dúo Little Louie & Marc Anthony, con el que le fue muy bien a principios de los 90.

El cambio dio sus frutos, ya que le valió un buen número de premios, como Mejor Interpretación Latina/Tropical en 1998, por el tema Contra La Corriente y el primer Grammy Latino otorgado a La Canción del año en el 2000, con I Need To Know (Dímelo).

Sin ir más lejos, el artista posee tres Récords Guinness, por haber tenido 28 sencillos en la lista de Billboard Tropical Airplay en septiembre de 2018; haber alcanzado la mayor cantidad de álbumes más vendido a fin de año en la lista de álbumes tropicales por un artista solista en diciembre de 2017 y haberse llevado nada menos que 24 premios Lo Nuestro. MBC/KDV NA