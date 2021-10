"Maradona: Sueño bendito", la gran apuesta de Amazon Prime Video que mañana estrena sus primeros cinco episodios en esa plataforma de streaming, se propone, con un elenco de grandes figuras y una narrativa que abarca más de cuatro décadas de la vida de Diego, retratar la montaña rusa íntima y profesional del "dios más humano que pudimos tener".

Se trata de "conocer los momentos que fueron necesarios para llegar a sus momentos de gloria, todo lo que tuvo que atravesar, sus penas, el esfuerzo y lo que sacrificó", precisó en diálogo con Télam Nazareno Casero, uno de los actores que encarnan al héroe deportivo en esta superproducción de diez episodios de una hora cada uno que desembarca en vísperas de lo que hubiera sido su cumpleaños número 61.

Es que junto al pequeño Juan Cruz Romero -como un jovencito "Pelusa"- y a Nicolás Goldschmidt y el reconocido Juan Palomino, el cuarteto de intérpretes está a cargo de llevar a Maradona a la pantalla a través de distintas líneas temporales que arman la agitada trayectoria de quien, con todos sus bemoles, se transformó en un ídolo absoluto de la cultura popular argentina.

Sus orígenes humildes en Villa Fiorito y el salto desde sus potreros a los "Cebollitas", donde arrancó su camino al heroísmo futbolístico en el que se sucedieron tantos logros revolucionarios como escándalos, son matizados en esta trama escrita por el cordobés Alejandro Aimetta -también director y showrunner de la serie- junto a Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky ("El marginal"), por los vínculos familiares y los contextos que moldearon su personalidad irreverente y seductora.

Por eso, en compañía del inmenso trabajo de archivo, maquillaje y efectos especiales de la serie, esta propuesta no le teme a escudriñar en sus amores, miedos y enojos y a incluir imágenes que pintan la Argentina de la que se nutrió el astro en sus épocas en Argentinos Juniors y Boca, previo a su traslado a los pagos europeos.

En ese sentido, el insoslayable marco de la última dictadura cívico-militar que en 1976 abrió uno de los capítulos más dolorosos de la historia nacional, con el horror de los centros clandestinos de detención y la Guerra de Malvinas, está presente no solo para sentar el ambiente de cara a las audiencias internacionales que accedan a la tira sino "para las nuevas generaciones", que podrán "entender a Maradona en ese contexto político, social y económico que es medular" en su historia, según explicó Palomino.

"Esa identidad también está plasmada producto del retorno del peronismo y su caída, y la dictadura. Desaparecidos, asesinatos y las Madres de Plaza de Mayo son un gran combo que habla de la sociedad argentina. Maradona es una parte de esa historia, y creo que es bueno que en el mundo se sepa que él responde a ese conjunto de elementos", dijo el actor.

Así se construye un relato aprobado por el mismo Maradona antes de su fallecimiento en noviembre del año pasado, que va y viene en el tiempo y que cuenta con el valor agregado de haberse rodado en los escenarios reales por los que pasó el Diez, entre ellos los estadios en los que brilló y las casas de los barrios porteños de Paternal y Villa Devoto en las que vivió.

Y para sumarle mayor atractivo a esta serie de Amazon -que coprodujo el proyecto con la compañía mexicana BTF Media-, "Sueño bendito" tiene en su haber un elenco de reconocidas figuras que dan vida a su entorno: Mercedes Morán y Rita Cortese (Doña Tota), Pepe Monje y Claudio Rissi (Don Diego), Laura Esquivel y Julieta Cardinali (Claudia Villafañe), Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher (Guillermo Coppola), Peter Lanzani (Jorge Cyterszpiller), Marcelo Mazzarello (Carlos Bilardo) y Darío Grandinetti (César Menotti) son algunos de ellos.

Antes de su desembarco oficial en el streaming, con los episodios 6 y 7 a estrenarse el 5 de noviembre y el resto de manera semanal, la serie tendrá un preestreno exclusivo esta noche a las 22 por la TV de aire en El Nueve. A horas del esperado debut, Casero, Palomino y Goldschmidt -el Diego adolescente- conversaron con esta agencia sobre la producción.

Télam: Además del desafío de personificar a Maradona, ¿qué aspectos les resultaron más interesantes al encarar el proyecto?

Nicolás Goldschmidt: La humanidad, pensar ese aspecto más allá de los grandes logros que todos conocemos de él, poder conocer esos aspectos más cotidianos y entrar un poquito a espiar ciertas situaciones posibles, imaginadas, para mí era súper atractivo. Poder humanizar un poco a este ídolo, que lo es tanto para nosotros como para el mundo entero.

Nazareno Casero: Creo que está bueno porque vamos a poder ver al hombre detrás de la leyenda, al humano que prácticamente es un dios, el más humano que pudimos tener.

Juan Palomino: En esta era de las nuevas tecnologías me parece importante que los jóvenes puedan entender el por qué del fenómeno Maradona, y el por qué de Maradona en determinadas circunstancias. Tanto Nico como Nazareno plantean muy bien el juego en la serie, interpretan lo que representa esa identidad en distintas épocas.

T: ¿Cómo trabajaron entre ustedes para conseguir darle una continuidad al personaje en sus distintas etapas?

JP: Fue muy importante el trabajo colectivo, cada uno empezó individualmente su búsqueda frenética, exploró su propio yo, y juntos completamos la imagen de ese rompecabezas que es Diego Maradona.

NC: Hubo un trabajo personal pero también en conjunto que era poder agarrar una misma caminata, una misma manera de pararse, de respirar, el ángulo en que colocar la cabeza, eso sí o sí había que empatarlo porque si bien existen cientos o miles de Diegos diferentes, es muy importante que haya una esencia que acompañe al personaje durante toda la serie.

T: Después de la muerte de Maradona en noviembre pasado, ¿cambiaron sus miradas sobre el impacto que va a tener la serie? ¿Cuáles son sus expectativas?

NC: Yo no trazo como hito la muerte de Diego en relación a la serie en sí, pero me parece que en el público se van a remover un poco las emociones, y se va a volver fuerte desde ese lado. Lo que tenemos es la historia que él contó, que Diego quería que se contara, eso ya es una bendición, y creo que el público lo va a agradecer.

NG: Maradona era un creador de fantasías, un artista tremendo, y espero que con nuestro trabajo de alguna manera podamos ayudar a mantener viva esa llama, si bien no necesita ayuda. Creo que la gente se va a emocionar profundamente, al menos eso me pasó a mí al ver el trabajo de todas las compañeras y compañeros que realizaron este trabajo. Me emocionó profundamente y creo que eso es lo que va a pasar con el público, confío en que así será. (Télam)