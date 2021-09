(Por Victoria Ojam) El actor estadounidense Ben Schnetzer, protagonista de la serie de drama postapocalíptico "Y: The Last Man", que sigue la historia del único hombre cisgénero que sobrevive a la repentina extinción de todos los mamíferos machos del planeta y que se estrena este lunes a través de la plataforma Star+, calificó a esta propuesta como "un punto de partida para reflexionar" sobre las cuestiones de género.

Es que la tira, adaptada de la premiada serie de novelas gráficas homónima editada entre 2002 y 2008 y creada por el guionista Brian K. Vaughan y la dibujante canadiense Pia Guerra, trae a la actualidad la premisa del misterioso cataclismo que, en simultáneo, se lleva la vida de todos los seres que portan un cromosoma Y en sus genes, excepto por Yorick (Schnetzer), "un joven escapista, que enseña magia y es un poco agorafóbico", y su mascota, un mono llamado Ampersand.

Así, a lo largo de sus diez episodios de una hora cada uno -los tres primeros estarán disponibles mañana y los siguientes podrán verse de manera semanal-, la trama también mostrará los desafíos de las mujeres y varones trans para que Estados Unidos siga funcionando y por intentar aprovechar la oportunidad de construir algo mejor, en un escenario traumático que repetinamente da vuelta el tablero en términos de identidades.

En ese marco, la producción cuenta con la reconocida actriz Diane Lane en el papel de Jennifer Brown, una senadora y madre del protagonista que ocupa el cargo de presidenta del país del norte como consecuencia de los sucesos, y que no solamente deberá ponerse al frente de las demandas sociales tras la extinción de parte de la población, sino que colaborará con su hijo en su desesperada búsqueda para encontrar a su novia, Beth (Juliana Canfield).

Con una estética poco saturada, un universo bien construido y un atrapante ritmo atravesado por una constante sensación de peligro, "Y: The Last Man" destaca además por ser uno de los recientes proyectos de formato televisivo cuyo equipo técnico está integrado mayoritariamente por mujeres, liderado por la showrunner Eliza Clark, también conocida por su trabajo como guionista en la serie policial "The Killing".

En ese sentido, Clark, que ocupa además el puesto de productora junto a Nina Jacobson, Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda y los autores del cómic original, señaló en un panel del último tour de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión realizada en agosto pasado que "la masculinidad de Yorick no es lo que lo distingue en este mundo, es su cromosoma Y".

"El género es diverso y los cromosomas no son equivalentes al género. Por eso, en este universo, la tragedia incluye a muchas mujeres, personas no binarias y personas intersexuales. Construimos una narrativa que afirma que las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, y las personas no binarias son personas no binarias. Eso es parte de la riqueza del escenario con el que tenemos el lujo de trabajar", aseguró.

El tema también fue abordado en esa ocasión por el actor Elliot Fletcher ("The Fosters"), que al igual que su personaje, el de Sam Jordan, es un varón trans: "Después del evento, el género se vuelve irrelevante de alguna manera. Creo que una de las cosas más llamativas es que a partir de ese momento, Yorick puede caminar sin una máscara porque todos asumen que es trans".

"Por eso, me parece que la serie subvierte la idea tradicional del género, y fue muy interesante sumar para esto proyecto que está un paso adelante y se comprometió con eso por completo", subrayó Fletcher.

El elenco de la serie se completa con la presencia de Ashley Romans ("Shameless"), Olivia Thrilby ("La joven vida de Juno"), Amber Tamblyn ("Two and a Half Men"), Marin Ireland ("The Umbrella Academy"), Diana Bang ("Bates Motel"), y Paul Gross ("Alias Grace"), entre otros.

En vísperas de su llegada al streaming a través de la recién llegada Star+, el también intérprete de "Ladrona de libros" (2013) y "Snowden" (2016) conversó en exclusiva con Télam sobre esta producción, una de las grandes apuestas de la plataforma en sus primeras semanas de funcionamiento en la región.

Télam: ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu personaje en esta historia?

Ben Schnetzer: Yorick es un individuo muy único, cuando me acerqué a la audición y me dieron la descripción del personaje, algo que como actor a veces ayuda y otras te limita, me sentí muy atraído a él, por su autoestima y su sentido del humor, y me prendió mucho a nivel creativo leer el material, aunque todavía no había leído las novelas gráficas. Después me di cuenta hacia dónde iba la historia, cuál era su arco narrativo, y me llamó mucho la atención que Yorick fuera el que termina siendo el último hombre cisgénero, realmente quería ver para dónde iba, qué pasaba, así que para mí todo se definió de principio a fin con la lectura del guion.

T: ¿Cómo dialoga esta serie y su narrativa con las discusiones actuales que existen a nivel mundial y social alrededor de las problemáticas de género?

BS: Creo que fue muy importante para el equipo creativo en su totalidad, incluyendo a Brian K. Vaughan, que el universo de la serie fuera representativo y diverso en términos de género. Obviamente esa es una temática muy grande y amplia para tratar, en este caso el patriarcado es un marco que existe por su ausencia en la historia, y me parece que realmente se puede transformar en un punto de partida para reflexionar. Es algo que genera muchas preguntas, y me causa mucha intriga saber qué discusiones pueden llegar a tener las audiencias después de ver la serie.

T: ¿Qué otras expectativas tenés de cara al lanzamiento?

BS: Espero que las y los fans de la novela original sientan que le hicimos justicia, y que se entusiasmen con nuestra adaptación e interpretación de esta historia, pero también que encuentre toda una nueva audiencia. Los cómics fueron realmente inspiradores para nosotros, pero Eliza Clark creó algo muy propio, con su sello personal en esta nueva manera de contar la propuesta, por eso tengo muchas expectativas de compartir esto con el público, y ojalá que consiga un alcance muy grande. (Télam)