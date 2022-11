La bailarina y actriz Magdalena "Magui" Bravi destacó el momento profesional que vive y remarcó que está "muy feliz y contenta en el cine", al tiempo que afirmó que "no volvería a un reality ni a nada mediático" de ese estilo. "Estoy muy feliz y contenta en el cine, es un lugar donde me siento cómoda. Por eso, no volvería a un reality ni a nada mediático", indicó Bravi en declaraciones al programa "Pasa Montagna", que conduce Pablo Montagna por radio Rivadavia. La vida de la actriz y bailarina tuvo un giro de 180 grados en 2012, cuando era azafata y decidió anotarse en el "Soñando por Bailar", reality que daba un lugar en el "Bailando por un sueño" de Marcelo Tinelli. Luego de varias semanas de competencia, Bravi logró ganar el reality y en el Bailando por un sueño llegó a la final, en la que cayó contra la dupla conformada por Hernán Piquín y Noelia Pompa. Diez años después, Bravi se encuentra totalmente abocada a la actuación: "Me costó pasar del baile a la actuación, pero se dio pasito a pasito y haciendo papeles muy chiquitos primero". "El camino fue muy hermoso de transitar, pero difícil porque a veces no me dejaban ni hacer el casting. Estaba el prejuicio de que si bailás no podés actuar bien", añadió. Con respecto a las ganas que tenía de pasarse a la actuación, Bravi subrayó: "Estaba tan a flor de piel que aunque costara el pase lo iba a hacer como sea"

Actualmente dijo que vive un sueño y no oculta su alegría: "Es un lugar donde estoy cómoda. Busco distintos personajes y eso me lleva a una búsqueda interna que está buenísima". Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a un reality, fue contundente: "No volvería a uno ni a hacer nada mediático". Además, recordó las cosas falsas que se dijeron acerca de ella: "Es parte del juego, pero de todas maneras la pasé mal y no estuvo bueno". De cara a 2023, adelantó que le gustaría hacer cosas experimentales y puso como ejemplo al micro teatro. Por último, mencionó su situación amorosa: "Llevo 12 años en pareja, él conoció a la Magui azafata. Pero sigo siendo la misma y además me copa que él no esté en el medio". NGR/GAM NA