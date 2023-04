Magalí Meliá es la autora y una de las protagonistas de "Yo me quería morir antes que vos", una obra teatral con dirección de Lorena Romanín que propone un registro de por momentos documental, tenso y conmovedor para relatar la historia de un femicidio.

Acompañada en escena por Sebastián Blanco Leis (como su hermano y el marido de la hermana) y Debora Longobardi como su hermana Leia (víctima de femicidio), Meliá convence con un relato seco, por momentos áspero, cercano en otros y siempre en el abismo de la conmoción para contar una historia, que dice está basada en hechos reales, y que arranca cuando el personaje se entera del asesinato de su hermana y, desde ahí, reconstruye para atrás una historia de amor cargada de violencias.

Con una precisa y sobria dirección de Romanín, una escenografía austera y efectiva y música en vivo y diseño sonoro de Pina González (hung drum y cuatro venezolano), "Yo me quería morir antes que vos" se puede ver todos los sábados a las 20 en El extranjero teatro (Valentín Gómez 3378).

"La búsqueda comenzó a raíz de un hecho que me tocó vivir muy de cerca, una de las personas que quería más en la vida, por eso quise escribir esta historia", cuenta Meliá en charla con Télam, sobre el origen de la obra, la primera en que aparece como autora y que elaboró en un taller de dramaturgia de Romanín, a quien luego convocó como directora.

"A parte de esto, también ingresaron situaciones propias que había vivido, no en el extremo que narra la obra, pero sí de violencia psicológica; creo que todas las mujeres, en algún momento, vivimos situaciones de violencia de género, de modo que tenía ese material como algo muy potente y buscaba la forma de encararlo y darle forma", agrega la actriz, que antes protagonizó el unipersonal "Y... se nos fue redepente" en que recorrió personajes de la inolvidable Niní Marshall.

"Quería escribir sobre el femicidio -agrega- pero no quería hacer algo biográfico, en algún momento apareció incluso la idea del biodrama pero la descarté porque me resultaba muy fuerte hablar de nombres y fechas reales, preferí alejarme de eso, ficcionalizar la realidad, tomar situaciones que pudieron sucederme a mí o a otras pero llevarlas al plano de la ficción y también dar cuenta de algo de lo que me fue pasando a mí en relación con esta persona cercana que te contaba, por eso mi personaje de Irina va relatando los hechos desde el momento en que se entera de la muerte de Leia".

Télam: Es un recuerdo muy activo y movilizado el del personaje de Irina.

Magalí Meliá: También recuerda para tratar de reconstruir y tratar de ver y analizar cómo fue que se llegó a este punto, tratar de hilar diferentes situaciones de violencia que fue teniendo esa pareja desde el momento en que se conocen y como estas microviolencias que se van viendo llegan a la violencia máxima de género que es el femicidio.

T: El personaje también construye un determinado vínculo con el público a partir de ese relato que va realizando.

MM: Estuvo escrita en dos planos, el presente que tiene que ver con los monólogos de lo que va pasando con la familia y cómo se va derrumbando y destruyendo todo alrededor y, por otro lado, los recuerdos de Irina con su hermana Leia y la pareja de ella.

T: Además de la fuerte carga emotiva que tiene el trabajo escénico es una obra que te deja pensando y con el tema dando vueltas en la cabeza.

MM: Siempre la idea fue interpelar directamente al espectador, involucrarlo en la situación que se cuenta y también en la realidad; hay que tener en cuenta que en marzo pasado hubo un femicidio por día en el país, y en la obra también está la posibilidad de abrazarnos como mujeres ante estas violencias.

T: El espectador nunca es ajeno al relato.

MM: Hay una conexión muy fuerte de entrada con el público, una advierte que va siguiendo y se involucra enseguida con lo que va pasando, también cuando termina la función hay devoluciones muy fuertes de distintas personas que no conozco en absoluto. En un punto el objetivo es poder reflexionar sobre las violencias que vivimos cotidianamente y que generalmente naturalizamos y pasamos por alto diciendo que es normal algo que no tiene nada de normal.

T.: La obra tiene partes particularmente conmovedoras, como cuando el personaje de Irina relata ese encuentro con las hijas de su hermana luego del femicidio.

MM: Estuvo bueno para mí poder acercarme a situaciones muy complicadas a través de la ficción, el texto fue construido con muchas imágenes y un poco en esa parte, la idea era mostrar que un femicidio no afecta solamente a la pareja sino que hay toda una familia, un mundo detrás cuyas vidas cambian para siempre, en este caso las hijas quedan sin mamá ni papá.

T:¿Cómo fue el proceso de investigación?

MM: Hubo un hecho base y después material que aportaron amigas, tías, conocidas, una investigación del día a día donde ves que el tema de la violencia está muy presente; si bien hubo un avance en cuanto a la violencia de género y hay una cierta deconstrucción del hombre no parece que los femicidios hayan disminuido y falta muchísimo para eliminar el machismo.

