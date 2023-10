Jorge Maestro y Sergio Vainmann, la dupla creativa detrás de programas icónicos de la televisión argentina, anunciaron una alianza con la productora audiovisual FrameZero para el desarrollo de una serie sobre los hermanos Pimpinela y una biopic sobre el expresidente Raúl Alfonsín.

La alianza, que recibió el nombre de WAS (We Are Story) y que acerca a estos dos autores responsables de títulos como "La banda del Golden Rocket", "Montaña Rusa", "Zona de riesgo" y "Los machos", con una productora de trayectoria, será presentada oficialmente en el mercado MIP Cancún en noviembre de este año.

En la ciudad mexicana presentarán la serie "Pimpinela hermanos: la verdadera historia" (en desarrollo), que contará sin censura y de la mano de Lucía y Joaquín Galán, el camino que los llevó a convertirse en un dúo célebre en Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Además, llevarán la propuesta de una serie biográfica sobre Raúl Alfonsín basada en el best-seller "El planisferio invertido" de Pablo Gerchunoff, que relata los hechos más dramáticos y emocionantes de su presidencia, cuando debió enfrentarse cara a cara con la amenaza del peligroso regreso de una dictadura sangrienta.

MIRÁ TAMBIÉN Buen arranque de la competencia de largos y cortos en el Festival de Cine de Córdoba

"Estamos emocionados de unir fuerzas con Maestro & Vainman, una dupla autoral cuyo legado y reputación son insuperables. Juntos, estamos listos para llevar la narrativa televisiva a otro nivel", anunció Hernán Pellegrini, CEO de FrameZero, a través de un comunicado de prensa.

(Télam)