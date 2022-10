La compositora, pianista y cantante Luna Sujatovich presentará el próximo miércoles a las 20.30 en Café Berlín “Como callan los tractores”, su primer EP de música instrumental, el que conjuga con frescura aires folclóricos elementos del jazz y de la música académica.

En el concierto que dará en el local ubicado en San Martín 6556, del barrio porteño de Villa Devoto, la joven hará eje en las cuatro piezas que compuso entre el 2009 y el 2015 y que ahora decidió plasmar en este trabajo.

En cuanto a los motivos que la llevaron a editar este EP, a un año de haber sacado su primer disco de canciones, “Desafío Guerrero”, la cantante contó a Télam que sentía que “tenía una cuenta pendiente muy importante con estas músicas”.

“Pero sobre todo las ganas de tocar y compartir con la comunidad pianística también, hizo que este sea el momento” apuntó la pianista, hija del músico Leo Sujatovich y hermana de Mateo, el líder del ascendente grupo Conociendo Rusia.

Influencias del Cuchi Leguizamón, Carlos García, Manolo Juárez y Egberto Gismonti, entre otros, se aprecian en el EP, donde las piezas no responden a ningún ritmo en forma estricta (vidala, zamba, chacarera, malambo), sino que funcionan como disparadores para la composición.

Télam: ¿Cómo fueron surgiendo estas piezas tan sensibles e íntimas como “Vida de la amistad” y “Zamba del laberinto”?

Luna Sujatovich: Era una época en la que compartía mucho con Santiago Segret, Tomás Fraga, Matías Scheines, Maisa Videla, amigues que me compartieron mucha música folclórica y que me llevaron a una peña por primera vez, a bailar y cantar folclore argentino. Además estudiamos juntes la carrera de composición de la UNA, y nos compartimos mucho lo que íbamos componiendo. En mi caso me surgieron estas músicas que habían absorbido esa experiencia, multifacética, entre la academia y la música popular.

T: ¿Cómo estás viviendo este presente como solista? ¿Cómo sentís la respuesta de la gente?

LS: Siento que el camino se abre cada vez más, sobre todo con las giras. Conocer las redes de músiques y bandas de otras provincias, siento que voy sembrando semillitas en cada lugar al que voy y es muy hermoso ver que hay brazos abiertos para la música que hago.

T: ¿Estás creando nuevas canciones?¿Qué podés adelantar de este próximo show en Café Berlín?

LS: Estoy componiendo, sin prisa y sin pausa. Con ganas de grabar un segundo disco de canciones, pero por el momento abocada a componer y seguir tocando y girando con los dos discos.

En Café Berlín será la presentación oficial de “Como callan los tractores”, voy a tocar por primera vez el álbum completo, además de tocar con la banda “Desafío guerrero” y algunas musiquitas nuevas que andan rondando por ahí. Habrá invitados y abrirá el show Flor Bobadilla Oliva. Va a ser una noche muy intensa llena de música. (Télam)