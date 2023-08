El cantante Luis Miguel la rompió en su primer show en el Movistar Arena donde miles de fanáticos cantaron y bailaron con las mejores canciones del mexicano y la fiesta no solo estuvo en el estadio, sino que en las redes sociales se hicieron eco de la primera presentación de las diez que tendrá en la Argentina

Los seguidores del artista se mostraron felices por ver al autor de "No culpes a la noche" sobre el escenario después de no hacerlo en suelo argentino desde hacía cuatro años y lo convirtieron en tendencia. Un usuario de Twitter publicó: "No puede ser cierto cómo se ve Luis Miguel. Actitud y movimientos como si estuviéramos en los 90´s. Regresó el más grande ícono de la música en español". A su vez, otro sumó:" Así nos alumbraba el Sol de México en su regreso después de 4 años! LO EXTRAÑAMOS SEÑOR LUIS MIGUEL". "Qué hermoso. Luis Miguel ha vuelto y se ve mejor que nunca!" y "Esa interpretación tan maravillosa que mejora con el pasar de los años, LUIS MIGUEL EL SEÑOR CANTANTE QUE ERES", fueron otros de los mensajes que se publicaron. FGB/KDV NA