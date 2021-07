(Por Adrián Mouján) Luciano Pereyra quien con el lanzamiento de "Como siempre" que compartió con la chilena Denise Rosenthal puso a circular pistas de un disco que planea publicar en el segundo semestre de 2021 y para el que ya tiene funciones previstas, sostuvo que la sensación de tocar ante el público es "inexplicable e inmensa".

"El laburo de laboratorio de hacer un disco es maravilloso, pero salir a cantarlo no tiene explicación. Cuando salgo al escenario y me pongo a cantar y veo todo el público que encima te ayuda a tocar las canciones es un regalito de Dios para seguir estudiando y trabajando", aseguró Pereyra durante una entrevista con Télam.

En esa observación, el popular intérprete confió que "todo el trabajo previo que es hacer un disco, la promoción, los viajes, preparar un concierto y demás vale la pena y la alegría para estar arriba del escenario cantando con la gente".

Como un buen ejemplo de ese lazo y a cuento de unas exitosas presentaciones en el marco del Festival Únicos en febrero de 2019, el más reciente disco de Pereyra es "Romántico en el Teatro Colón".

A la espera de la salida del álbum continuador de una producción con más de una decena de títulos y cuya última estación en estudio data de 2017 con "La vida al viento", el nuevo material ya acumula media docena de shows en el estadio porteño Luna Park para los días 21, 22, 23, 29, 30 y 31 de octubre de este año.

El tour que acompañará la salida del repertorio inédito comenzará en Chile y es parte, además, de una gira por Latinoamérica, Estados Unidos y España.

En el próximo disco –aún sin título- el cantautor nacido hace 39 años en la ciudad bonaerense de Luján promete cruzar el folclore desde Tierra del Fuego al Río Grande, tamizado con pop para continuar una tendencia presente en su discografía.

Télam:¿Cómo van a ser los shows?, ¿vas a tener invitados o preferís cierta austeridad?

Luciano Pereyra: Siempre va a haber cuidados porque estamos en un momento difícil, pero yo hice conciertos en el verano de este año y aprendimos a cuidarnos, a cuidar al otro. Fueron todos con burbujas y la gente con mascarilla, nos cuidamos un montón y todo salió impecable. Se ha prestado mucha atención a eso porque era importante para volver al ruedo. De acá a octubre creo que seguramente, y si Dios quiere, habrá más vacunas así que vamos a estar más tranquilos. Voy a arrancar la gira el 9 de octubre en el Movistar Arena de Santiago de Chile con una invitada de lujo como Denise Rosenthal (con quien también comparte "Como siempre"). De ahí me vengo para Buenos Aires, que voy a hacer seis conciertos en octubre en el Luna Park y me traigo a esa invitada de lujo para que me acompañe porque está comprobado que eso se puede hacer de manera perfecta teniendo en cuenta todos los cuidados.

T: ¿Qué podés adelantar acerca de los ritmos que aparecen en las canciones de ese próximo disco?

LP: Me divierto porque es un juego, son ritmos con los que puedo jugar y como la música no es para comparar sino para disfrutar y es tan amplia y tenés tantas posibilidades de experimentar con tantos otros artistas que me estoy divirtiendo y aprendiendo un montón de cómo va la música por estos lados y en estos tiempos. Pero siempre el folclore uno lo lleva adentro y trato de ir fusionando y eso me parece súper entretenido.

T: ¿En qué fase se encuentra ese material?

LP: Ahora me encuentro en Miami adonde me vine a trabajar para poder seguir con el disco, que en su momento había quedado medio entre colgado porque me quedaron varias sesiones sin concluir y ahora vuelvo a retomar más allá de todo lo que pude hacer de home studio, como con Denise. Es reencontrarme con equipos de trabajo que incluye al colombiano Andrés Castro y vamos a trabajar nuevamente, con el norteamericano Edgar Barrera, con el cubano Guianko Gómez, con el peruano Patrick Romantik y seguramente con (el productor colombiano) Yera también hagamos alguna otra sesión de composición. La música me da esa posibilidad de conocer diferentes artistas y si encima tienen el plus de ser grandes persona, eso es fabuloso.

T: ¿Sentís que estás volviendo a ponerte en marcha?

LO: Totalmente. Retomando y volviendo un poco a la normalidad porque mientras tanto hay más canciones, están los conciertos, es el inicio de la gira y es muy importante lo que hoy se viene sabiendo que en unos meses nos vamos a volver a encontrar presencial. Volver a los escenarios con públicos es una bendición. (Télam)