La cantante argentina Luciana Segovia, exlíder del grupo rockero alternativo Cirse, celebrará mañana en el porteño La Trastienda el estreno "Serendipia", un primer disco solista con el que encontró "un camino de autodescubrimiento y también terapéutico" para "crecer artística y espiritualmente" después de un tiempo de duelo.

"Me sirvió para entender y valorar todo el laburo que habíamos hecho con Cirse, porque uno está tan acelerado trabajando y no se da cuenta lo que logra. Al procesar eso, decidí tomar este camino con otra filosofía y trabajar en el disfrute", señaló cantante y compositora en diálogo con Télam, al conversar sobre su nuevo repertorio.

"Mi vida rondaba alrededor del grupo, con un estilo de vida y una dinámica que venía funcionando así desde hace años. Hablé con los chicos y me retiré del proyecto por muchas razones. Una fue que quería hacer otra cosa y tampoco tenía energías para manejar la situación de trabajar con dos exnovios", sostuvo.

Luego de aquella disolución, sus excompañeros armaron un nuevo proyecto juntos llamado Ramen junto a la cantante Ana Devin: "Me gusta que se haya multiplicado la música y no que se muera el proyecto. Está bueno que ellos quieran seguir tocando juntos, pero yo necesitaba pasar por este momento que es muy mío y muy personal y probar estilos nuevos".

A horas de su presentación de mañana a las 20, donde dará a conocer sus nuevas canciones y revisitará algunos clásicos de su carrera, dialogó con esta agencia sobre su nuevo presente.

Télam: En este momento en el que lograste reconciliarte con tus propios logros, ¿cómo te llevás con el rol de referente que ocupas para muchas otras artistas mujeres?

Luciana Segovia: Me hace sentir muy bien. Al principio no me quería hacer mucho cargo de eso pero es real, cuando nosotros arrancamos no había muchas bandas de rock con cantantes femeninas y que hoy me digan que soy una referente me da escalofríos pero así como yo fui referente para alguien también tuve mis referentes. Por ejemplo, Patricia Sosa, que fue la primera rockera con banda en los ochentas y siempre fue una mina muy consciente.

T: ¿Cómo se relaciona este nuevo disco con la fuerza que tiene el feminismo en la actualidad, al que haces alusión en "La Trampa"?

LS: Tiene que ver también con escribir letras a partir de un proyecto donde no tengo que representar más a un grupo de personas. En Cirse éramos tres varones y yo, y tenía que dar un mensaje que nos representara a todos. Ahora me pude sacar esa presión y sentirme libre como para hablar de cosas que antes no podía abordar como la sexualidad de la mujer o el feminismo. También me tiene muy feliz contar con mujeres trabajando en este disco. La productora es Daiana Azar que me produjo casi todas las canciones del disco y estoy fascinada porque las mujeres estamos pisando cada vez más fuerte.

T: En el disco aparecen algunos sintetizadores y sonidos de otros géneros, incluso hasta un rap ¿Cuál es tu relación con la música electrónica y con lo urbano?

LS: No tengo mucha relación con la música electrónica. Soy más del rock que de la música electrónica, pero me gusta mucho la tecnología y admiro a las personas que empiezan a trabajar con tecnología. Soy de la vieja escuela pero hay que aceptar que la tecnología va avanzando y que en la música tarde o temprano iba a llegar. El trap es consecuencia de la tecnología; era inevitable que esto pase. Yo lo celebro y estuve mucho más abierta a incorporar sonidos de sintetizadores. También pienso que tampoco habría guitarras sin la tecnología, y que no podemos aceptar una cosa sin la aceptar otra.

(Télam)