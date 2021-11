El postergado debut en la Argentina del exOne Direction Louis Tomlinson, que debió cancelar su visita prevista para el año pasado debido a la pandemia de coronavirus, finalmente se confirmó para el 21 de mayo de 2022, en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Pero además, el artista británico agregó una nueva función para el día siguiente, debido a que las localidades para el primer concierto ya se encontraban agotadas desde que originalmente se había anunciado su show en el país.

La preventa para el recital del 22 de mayo comenzará este jueves 11 de noviembre, desde las 10, para clientes del Banco BBVA, en tanto que el viernes 12, desde las 18, estará habilitada la venta general.

La visita de Tomlinson se enmarca dentro de la gira presentación de su álbum debut en solitario "Walls", lanzado en enero de 2020, que ya alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Entre otros logros de esta nueva etapa en su carrera, el artista se alzó con el premio a la mejor canción en los Teen Choice Awards 2019 con "Two Of Us", primer anticipo de su disco solista; además de vender más de 160 mil entradas a fans de más de cien país en diciembre del año pasado, para un concierto benéfico.

Cabe destacar que con la popular banda juvenil, Tomlinson ya había vendido más de 100 millones de discos y había obtenido decenas de premios.

Click to enlarge A fallback.

“Me siento como un artista nuevo ahora, me tomó un tiempo sentirme cómodo solo, aprender a confiar en mi instinto y asegurarme de obtener lo que quiero. Me siento más confiado que nunca, como compositor y cantante, y el más maduro", dijo el cantante sobre su carrera solista, a través de un comunicado de prensa.

Y añadió: "Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que significa mi música para mí y lo que significa para los fans. Esa es la prioridad. El resto tendremos que esperar y ver".

MIRÁ TAMBIÉN FMS Argentina pone fecha para su regreso con la vuelta del público

(Télam)