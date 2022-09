El videoclip de la canción "Losing My Religion", el mayor éxito de la banda estadounidense REM, se sumó al selecto grupo de producciones de los años `90 que superó los mil millones de vistas en YouTube.

Según un informe reproducido por el sitio Variety, la realización audiovisual del extinto grupo comandado por Michael Stipe promedia más de 300 mil vistas a nivel mundial por día, solo en lo que va de este año, lo que permitió alcanzar el preciado hito.

Ahora, "Losing My Religion", que se subió a esta plataforma por primera vez en 2011, comparte este logro con clips como "November Rain", de Guns `n´ Roses; "Smells Like Teen Spirit", de Nirvana; "Zombie", de The Cranberries; "Barbie Girl", de Aqua; y "I Will Always Love You", de Whitney Houston, entre otros doce.

El videoclip del clásico de REM fue dirigido por Tarsem Singh, quien se inspiró en el cuento de Gabriel García Márquez "Un hombre muy viejo con alas enormes", según contó en su momento en una entrevista a la revista Rolling Stone.

Precisamente, en esta producción, entre otras imágenes, se ve al líder del grupo con unas grandes alas en su espalda, además de diversos íconos religiosos.

"Losing My Religion" se hizo acreedor de dos premios Grammy y también se consagró como el video del año en los otrora prestigiosos MTV Video Music Awards 1991.

(Télam)