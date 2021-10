El músico y compositor rosarino Martín Neri publicó ayer en plataformas un llamativo trabajo audiovisual con videos animados por la técnica stop motion denominado "Encierro" para el que compuso una canción (con texto de Jorge Fandermole) y cinco músicas incidentales (a partir de relatos de Leopoldo "Teuco" Castilla, Nadia Larcher, Gustavo Cortés, Carlos Aguirre y Teresa Parodi).

"Desde un principio, apenas apareció la música, me invadió la inquietud de vincular la técnica stop motion con ciertos rasgos motrices del encierro. Por cierto, las características del movimiento fragmentado que la misma técnica de manera genuina propone, me resultaba muy de la mano con esta temática que me interpela", señala Neri a Télam.

El autor del disco "Matriz del agua" (2015), agrega que "por otro lado a 'Encierro' siempre la concebí como una intervención audiovisual, ya que me inquietaba mucho que dialoguen los distintos relatos subjetivos en una misma línea de tiempo".

En diciembre de 2020, Neri lanzó la canción "De un mismo barro" -que da título a un trabajo compartido con el trovador riojano Ramiro González- y que bajo producción de Gustavo "Popi" Spatocco, reunió a Silvio Rodríguez, Teresa Parodi, Chango Spasiuk, Trueno, Estela de Carlotto y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario.

Télam: ¿Qué desafíos musicales supuso crear esas músicas y sonidos dialogando con las palabras y los pensamientos de invitadas e invitados en "Encierro"?

Martín Neri: Más que desafío musical, me gusta pensarlo como todo un cuerpo conceptual. Para mí, la lírica narrativa escapa siempre a lo literal, es ahí donde la misma sonoridad de las palabras me convocan.

Compositivamente siento a la música como un universo infinito de expresión. Una textura más, abonando al relato.

T: ¿El proyecto "Encierro" empieza y termina con el lanzamiento del viernes?

MN: La intención primera respecto a este trabajo fue poner en manifiesto el "Encierro", que creo arrastramos mucho antes de este casi presente literal ya que como sociedad venimos encerrados, ensimismados y con una fuerte vocación de exteriorizar. Cómo bien cita el querido y admirado Leopoldo "Teuco" Castilla en "Adentro", uno de los capítulos que estrenamos: "es que para salir del encierro, hay que ir más adentro". Espero que no sea ni un comienzo ni un final este lanzamiento, sólo un sitio dónde interpelarse.

En octubre vamos a presentar el audiovisual en Córdoba junto a Agustín Touriño, director de la animación e integrante de ese equipo maravilloso que es El Birque. También estamos pensando la presentación en Rosario y en Capital Federal.

T: ¿Cuál fue el criterio por el que convocaste a la reflexión a Castilla, Larcher, Cortés, Aguirre y Parodi?

MN: Imaginé desde un principio que este capítulo unitario que abordaba esta temática, tendría que estar contenido y enmarcado con distintas miradas que pudieran construir un tejido reflexivo, plural e intergeneracional. Y construí estos seis capítulos con músicas incidentales, con una mirada netamente cinematográfica y conceptual sobre cada reflexión. (Télam)