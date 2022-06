Con un repertorio que además de sus habituales clásicos tuvo la sorpresa de la interpretación por primera vez en vivo de "Out of Time", una canción grabada en 1966; y con la inclusión de una festejo especial en medio del show por los 75 años del guitarrista Ron Wood, Los Rolling Stones arrancó ayer en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid la gira "Sixty" con la que celebra sus 60 años de historia.

"Street Fighting Man" abrió el fuego en el inusual horario de las 22 -adaptado a la extensión de las horas de sol y el extremo calor que vive esa ciudad en estos días-, y a lo largo de unas dos horas, el combo liderado por Mick Jagger y Keith Richards desplegó su conocida energía ante unas 50 mil personas.

Antes de eso, las pantallas proyectaron imágenes de Charlie Watts, el histórico baterista fallecido en agosto del año pasado, que arrancaron la primera gran ovación de la noche.

Según contó desde Madrid a Télam Lucille Muse, una reconocida fan argentina que sigue al grupo en cada una de las giras, el propio Jagger aclaró que el recuerdo de Charlie Watts respondía a que se trataba del primer tour europeo sin el histórico integrante.

En tal sentido, la fan que también estuvo presente en el inicio de la gira por los 50 años de la banda recordó que en aquella ocasión hubo un video alusivo a la trayectoria del grupo, además de invitados especiales ligados a su historia, por lo que había expectativas que anoche ocurriera algo similar. Esta vez solo se apeló a una modesta escenografía que de manera bastante vaga aludía a la psicodelia de los `60, especialmente a través de los colores.

Al igual que en su gira "No Filter Tour", del año pasado, Los Stones optaron por un escenario de menores dimensiones, sin las grandes escenografías de otras épocas, lo cual les permite una mayor cercanía entre ellos mientras actúan y, por ende, transmitir una sensación de mayor conexión e intimidad.

Y aunque el listado de temas abordados no difirió del que la banda presenta habitualmente, esta vez hubo una gran sorpresa cuando sonó "Out of Time", tema que el mismo Jagger advirtió que nunca había sido tocado en vivo. "Fue la gran perla de la noche. Un gran momento en donde la banda se lució", dijo la fan argentina.

El arranque de esta nueva gira celebratoria coincidió con los 75 años de Ron Wood y los fans, obviamente, estaban al tanto de esto, por lo que en un pasaje del show comenzaron a cantar el feliz cumpleaños; pero el grupo ya tenía preparado un festejo especial promediando el show, que consistió en un paseo del homenajeado por la pasarela, en medio de una lluvia de papelitos.

Ya desde la tarde el guitarrista había compartido emocionado en sus redes sociales diversos videos en donde se veía cómo era saludado por los fans a cada paso que daba.

En la previa, el público pudo disfrutar de la Javier Vargas Blues Band, que contó entre sus invitados con Chris Jagger y Jon Byron Jagger, hermano y sobrino de Mick, respectivamente; y del grupo local Sidonie.

Los Rolling Stones continuará su gira el 5 en Alemania, el 9 pasará por Liverpool, el 13 por Amsterdam, el 17 por Suiza, el 21 será el turno de Milán, el 25 y el 3 de julio seguirá por Londres, para recalar el 11 en Bruselas.

(Télam)