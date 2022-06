Los Rolling Stones iniciaron su gira por Europa para celebrar los 60 años de la banda con un megashow en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid ante más de 50 mil personas. Mick Jagger, Ron Wood y Keith Richards, acompañados por Steve Jordan en la batería, durante más de dos horas repasaron sus grandes éxitos y también recordaron a Charlie Watts, quien falleció en agosto de 2021 y este 2 de junio hubiera cumplido 81 años.

El grupo británico abrió su gran noche con imágenes de Watts y el sonido de su batería y luego, salieron a escena con Jordan, Chuck Leavell en teclados, Darryl Jones en bajo, Karl Denson y Tim Ries en saxos y Matt Clifford en teclados y cuerno francés, para interpretar sus mejores temas, pero abajo de los escenarios, también homenajearon a su ex compañero en las redes.

MIRÁ TAMBIÉN Marc Anthony suma una función en el Movistar Arena

Don McAulay - Charlie Watt’s drum tech for ten years pays tribute to Charlie for his birthday, placing his drum key where Charlie always would before each show.

MIRÁ TAMBIÉN Con 42 funciones agotadas, Darín y Pietra cierran la gira española de Escenas de la vida conyugal

"Don McAulay: el técnico de batería de Charlie Watts durante diez años rinde homenaje a Charlie por su cumpleaños, colocando la tecla de su batería donde Charlie siempre lo haría antes de cada espectáculo. Feliz cumpleaños Charlie, te extrañamos", fue el mensaje que publicaron en las redes oficiales de la banda, junto a un video en el que se lo ve a McAulay al frente de la batería.

Watts murió el 24 de agosto de 2021 a los 80 años y la noticia la dio a conocer su agente de prensa, Bernard Doherty a través de un comunicado. "Falleció en paz en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia. Fue un querido esposo, padre y abuelo y también como miembro de The Rolling Stones uno de los mejores bateristas de su generación", detalló el escrito en el cual además se pidió respeto para allegados y amigos del músico. Unos días antes, Watts se había bajado de la gira mundial por su estado de salud.

"Charlie se sometió a un procedimiento que fue completamente exitoso, pero sus médicos concluyeron esta semana que ahora necesita un descanso y una recuperación adecuados", anunció el vocero de Watts, sin brindar más detalles sobre el cuadro del artista. Y señaló que "nadie vio venir" que no iba a poder subirse al escenario.

MBC/KDV NA