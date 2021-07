Los Rayos", documental de Nicolás Tacconi que indaga en la historia musical rockera de la localidad bonaerense Hurlingham a partir recuerdos y reflexiones de sus propios protagonistas -Ricardo Mollo, Germán Daffunchio y Diego Arnedo, entre otros-, tendrá una función especial y virtual a partir de este sábado a las 21.

La película que se estrenó en mayo pasado en salas de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén y Tucumán, estará disponible durante 48 horas en www.ticketek.com.ar/rayos/online y parte de lo recaudado será destinado al Hogar María de la Esperanza de Hurlingham.

"Lo Rayos" es una historia ficcional que sirve de excusa para testimoniar el fervor y florecimiento del clima que se vivía en los comienzos de los 70 en ese ámbito y que más tarde desembocó a nivel masivo en la aparición de Sumo y otras bandas como la Hurlingham Reggae Band.

"Quería contar qué había en Hurlingham antes de Sumo. Llegar a ese momento en que había que decidir si se dedicaban de lleno a la música o no. Quería mostrar qué había hecho antes de ese gran momento todo esta gente porque me parecía muy destacable el hecho heroico de haber elegido hacer música. No era fácil en ese momento", explicó Tacconi en una entrevista que mantuvo con Télam en mayo.

Con esa intención, el realizador evitó incluir a la popular banda de Luca Prodan y se enfocó en los años previos, en un recorrido que incluye el quehacer de los integrantes del mítico grupo.

El documental reúne, además de los testimonios de Mollo, Daffunchio y Arnedo, los relatos de Tito "Fargo" D´Aviero y otros artistas, sumando las voces de melómanos y periodistas.

Tacconi, responsable tres cortometrajes independientes y los documentales "Rizoma" y "Aires de Chacarera", “Los rayos" es el segundo largometraje recientemente estrenado, ya que en mayo también presentó en salas del país fuera del AMBA, "Bigli", su primer largo de ficción con el protagónico de Luis Luque.

