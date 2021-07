Una película y "un evento televisivo", basados en seis relatos de amor durante una noche de verano en Nueva York, es el nuevo proyecto del expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle, en colaboración con Netflix.

Se trata de "Blackout", historias unitarias de seis parejas de jóvenes afroamericanos durante una noche, tras un repentino apagón, que fueron escritas por autores y autoras de libros para jóvenes, informó la agencia de noticias ANSA.

El proyecto, según dio a conocer Netflix, se encuentra actualmente en desarrollo, tanto en la versión de largometraje como la que será destinada para la televisión, cuyos detalles aún no trascendieron.

Los Obama firmaron un acuerdo de producción de diferentes títulos con la plataforma en mayo de 2018, un año después de haber dejado la Casa Blanca.

MIRÁ TAMBIÉN Vuelve Toc toc con funciones presenciales a la Avenida Corrientes

"Seis prolíficos autores escribieron historias de amor que se desarrollan durante un corte de energía eléctrica en una calurosa noche de verano", anticipó Netflix sobre el proyecto, del que participarán Dhonielle Clayton ("Tiny Pretty Things" y la serie "The Belles"); Tiffany Jackson ("Allegedly"); Nic Stone ("Dear Martin "); Angie Thomas ("The Hate U Give"); Ashley Woodfolk ("The Beauty that Remains") y Nicola Yoon ("Everything, Everything").

Desde la plataforma detallaron que "la ola de calor envuelve a Nueva York en la

oscuridad y crea el caos. Cuando las luces se apagan y la gente revela su verdadera naturaleza, surge el amor, las amistades se transforman y todas las posibilidades cobran vuelo".

Entre las historias, se destacan "la de dos adolescentes atrapados en el metro, que deben enfrentar sus sentimientos y una pareja de mejores amigos atrapados en la Biblioteca Pública de Nueva York, rodeados de historias de amor, quienes se preguntan si tendrán una en su futuro".

MIRÁ TAMBIÉN María Onetto vuelve con Potestad, de Tato Pavlovsky y dirección de Norman Briski

También está el relato de una expareja obligada a caminar desde Manhattan a Brooklyn y el de dos chicas en busca de una vieja fotografía que descubren algo más.

En el proyecto, además de Higher Ground -la productora de contenidos audiovisuales fundada por los Obama- se involucró el estudio Temple Hill, que ya produjo para Netflix "Fatherwood" ("Ser padre"), con Kevin Hart y Alfre Woodard.

Para Barack y Michelle Obama, "Blackout" es el nuevo proyecto para la plataforma después de "American Factory", que ganó el Oscar al Mejor Documental en 2020; "Becoming" ("Mi historia"); "Crip Camp" ("Campamento extraordinario"); "Ada Twist" y "We the People". (Télam)