En la Argentina cada Copa del Mundo se vive como una fiesta. Y a horas de que empiece a rodar la pelota en el Mundial de Qatar 2022, distintas figuras del mundo del espectáculo hablaron con Noticias Argentinas para compartir sus preparativos, cábalas y predicciones con la esperanza de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni, de la mano de Leo Messi, pueda llegar lejos.

"No soy muy futbolero, pero tengo ganas de ver la ceremonia inaugural", reconoció Arturo Puig, quien a pesar de no ser un apasionado por este deporte, asegura que la Copa del Mundo podría darle "una alegría" al público argentino en un contexto de crisis Eso sí: si hay que madrugar, no cuenten con él.

"Si los partidos son a las 7 de la mañana, no me voy a levantar para verlos, prefiero verlos en diferido", explicó el actor que en 2023 protagonizará junto a Selva Alemán "Largo viaje de un día hacia la noche" en el Teatro San Martín.

Por su parte, Laura Fidalgo, quien se define como una apasionada por todo tipo de deporte, vive este evento como una fiesta.

"Lo que más me gusta es que podamos dejar de lado las diferencias y rivalidades para unirnos en un solo corazón y alentar a la Selección Argentina", destacó la bailarina.

Y aseguró que buscará la manera de organizar sus compromisos con su estudio de danza para poder ver cada partido acompañada.

"Soy muy pasional y todo lo que tenga que ver con mi país me genera mucha emoción, porque me recuerda a cuando representaba a la Argentina en competencias de baile. Tengo una camiseta que uso en todos los partidos hace muchos años y me hace sentir parte del equipo y además, siempre le rezo a la Virgen de San Nicolás, que la dejo al lado del televisor", contó con entusiasmo.

Para Mariano Iúdica, cada encuentro de la "Scaloneta" se vivirá con un ritual de "mil cábalas" que se respetarán a rajatabla en su hogar.

"Nos juntamos con amigos de mis dos hijos varones, mi esposa y cuatro amigos. Los partidos de la mañana, se miran con un súper desayuno en el living; y el de la tarde, con un asado en el quincho", reveló el hincha fanático que River Plate, que además de ponerle fichas a Messi, sueña con que Julián Álvarez sea una de las principales figuras del equipo.

"Tengo dos hijos varones y estamos muy entusiasmados desde el mundial anterior, con la esperanza de viajar en diciembre en caso de llegar a la final", anticipó. Ximena Sáenz, una de las caras de Cocineras y cocineros por la TV Pública, sabe que cada partido es una excusa para reunirse alrededor de una de sus delicias.

"Depende el horario del partido, me gusta preparar algo rico, como unos scons de queso o alguna torta clásica, como la de coco y dulce de leche", declaró y se definió como "cero futbolera", pero aclaró que disfruta de la emoción de la sociedad en general.

"No tengo cábalas, pero me sumo a lo que hagan las personas con las que me junte", señaló. Mientras se prepara para debutar con SEX en Villa Carlos Paz el 22 de diciembre, Juan Palomino admitió que se encuentra "fuera del sistema futbolero".

"Son tiempos complejos, y como dijo mi querido colega Joaquín Furriel, ver a 22 millonarios corriendo atrás de una pelota en un Mundial y encima en Qatar me la baja", explicó.

Y aunque verá algunos partidos, no le gusta que el país árabe sea sede: "Me hace ruido, con una mirada tan conservadora hacia las diversidades y los derechos humanos en pleno siglo XXI. Obviamente que tiene que ver con su idiosincrasia y la religión pero me llama la atención que sólo unos pocos se hayan manifestado al respecto, Eso me produce una distancia por primera vez en tanto tiempo".

Por su parte, Sol Estevanez vive con ansiedad los días previos al debut de la Argentina. "Siempre acostumbro a seguir este tipo de eventos, veo todas las noticias referidas a este tema. No me lo pierdo por nada", comentó.

Desde el Mundial de Brasil 2014 adoptó como cábala ver cada partido en un lugar distinto, acompañada por amigos y familiares, y en caso de llegar a una definición por penales, prefiere no verlo.

"Veo como favoritos a Argentina, Francia y, lamentablemente Alemania", contó con humor y junto a su marido, el polista Nito Uranga, destacó a Messi, Ángel Di María y Emiliano "Dibu" Martínez como los grandes referentes del equipo nacional.

"Me preparo con todo, con muchas expectativas. Tengo mucha ilusión y ya tengo listo todo el merchandising: gorro, camiseta, porras, guirnaldas y por supuesto, la bandera", indicó Ana Acosta, quien verá cada partido junto a su hija Estefanía y quizás se sumen algunos amigos de la joven.

Sus cábalas consisten en vestirse de celeste y blanco e incluso pintarse la cara con los colores de la Selección. "Creo que Brasil, Portugal y Francia son favoritos y entre los jugadores, el mejor es Messi", aseguró la actriz y comediante.

En la misma línea, Carolina Oltra compró con anticipación todo el cotillón y pintura para que Jazmín y Constantino estén a todo con el clima futbolera que se vive en su casa.

"Amo esta fiesta que se vive cada cuatro años. Voy a ver los partidos en mi casa con mi familia y seguramente miles de amigos de mis hijos que mi casa es medio la casa del pueblo", comentó con simpatía.

Y destacó a "La Pulga" como su jugador preferido: "Me gusta la calma y tranquilidad con la que se mueve, habla...todo. ¡Siento que eso es lo que necesita cualquier equipo para sentirse seguro y triunfar!".

Y el diseñador Benito Fernández está dispuesto a tirar la casa por la ventana. "El fútbol no es mi pasión pero la Selección sí. Yo le digo `mis pollos´ a los jugadores", reconoció. Algunos partidos los verá junto a su nieto Fermín, otros en su oficina o con su perro José Antonio en su casa.

"No soy muy cabulero, pero si hay penales, no los puedo mirar. Cierro los ojos", admitió.

Siendo uno de los máximos referentes de la moda en el país, evalúa que Qatar 2022 será el primer mundial en el que use la camiseta argentina para alentar a la "Scaloneta" y arriesgó quiénes pueden llegar a la final: "Imagino un partido entre Argentina y Brasil en el que salimos campeones. Soy muy fan de Messi y de Di María". MBC/PT NA