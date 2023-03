La flamante Dirección Nacional de Elencos Estables presentó este mediodía en La Cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK) la programación para este año de sus nueve formaciones en un acto donde Tristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación, consideró que "la celebración de la danza y de la música que proponen estas formaciones son fundamentales para ir en búsqueda de la igualdad en nuestro país".

"Uno busca y añora un país más justo y más hermoso y en esa búsqueda los Elencos Estables son fundamentales porque permiten un acercamiento mayor a los sectores más vulnerables para alcanzar lo que, como dice nuestro himno, es 'la noble igualdad'", sostuvo Bauer.

La presentación permitió conocer la nueva denominación de la dependencia que se denominaba Dirección Nacional de Organismos Estables y que en su seno acoge a Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía, Coro Polifónico Nacional, Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larrimbe, Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional de Música Argentina, Ballet Folklórico Nacional y Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

En ese marco, Mariela Bolatti, Directora Nacionales de Elencos Estables, subrayó que "empezar con esta temporada es emocionante porque en ella jerarquizamos a nuestros elencos a través de un convenio que es una reparación histórica".

Gracias a la reglamentación implementada a fines de 2022, no solamente podrá hacerse foco en el desarrollo y la profesionalización de las agrupaciones sino que se llamará a concurso para cubrir vacantes y se implementará la figura de "promotores de danza" en todo el país para bailarines de edad avanzada.

"Con este aval -insistió la funcionaria- pudimos dar pasos firmes para poder programar este 2023 con muchas giras por todo el país y propuestas exquisitas".

A su turno, Federico Prieto secretario de Gestión Cultural, entregó otros planes para el año en curso como la decisión de que las orquestas y coros que forman parte de la Dirección Nacional "graben las canciones patrias para que suene una sola versión de ellas en todas las escuelas del país".

En su alocución, Prieto también dio cuenta de la profundización del carácter federal de la Dirección y adelantó que para este año "decidimos que más de un 40% de las actuaciones de nuestros Elencos Estables tengan lugar fuera de la Ciudad de Buenos Aires".

Como cierre de la actividad, ocho bailarinas y bailarines del Ballet Folklórico Nacional (BFN) y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC) recrearon fragmentos de la obra "Recursos Soberanos", de Hernán Nocioni, que a fines de enero desplegaron en su primera presentación en la Base Marambio de la Antártida.

Sobre músicas de Gustavo Santaolalla (como "Alma", "The last of us" y "Zambita"), bailaron, de la CNDC, Bettina Quintá, Ernesto Chacón Uribe, Pablo Fermani y Victoria Hidalgo; y del BFN, Jesús Colomba,

Romina Fabretti, Sol Diz y Alfredo Ribalta, quienes culminaron su poética perfomance desplegando una bandera argentina.

Algunas de las presentaciones confirmadas para las próximos días comenzarán el próximo miércoles 15 con la Sinfónica Nacional en el CCK bajo dirección de Mariano Chiacchirini con el pianista Antonio Fornaro como solista.

Dos días después, el Coro Polifónico, dirigido por Guillermo Tessone, estará en la Facultad de Derecho; y en el CCK la Filiberto homenajeará a Hamlet Lima Quintana con la batuta de Manuel López Gómez y los aportes de Guillermo Cardozo Ocampo, Nahuel Quipildor, Julia Zenko, Mónica Abraham y Juan Iñaki.

La primera función de Ballet Folkórico será el 25 en el Teatro Nacional Cervantes; la del Coro de Niños ocurrirá el 30 en la Parroquia Santa Lucía de Barracas; y la de la Compañía de Danza Contemporánea el 1 de abril en el Cervantes con dirección de Margarita Fernández.

