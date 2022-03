"Duna", "El callejón de las almas perdidas" y "Sin tiempo para morir", última entrega de la saga del popular espía James Bond, fueron las películas consagradas ayer en los premios que entrega el Sindicato de Directores de Arte de Hollywood, en una ceremonia presencial llevada a cabo en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles.

Mientras que "Duna" se impuso en el apartado película de fantasía, "El callejón de las almas perdidas" hizo lo propio en el rubro película de época, en tanto que "Sin tiempo para morir" obtuvo su galardón entre las películas contemporáneas.

En la 26º edición de los Premios a la Excelencia en Diseño de Producción de esta organización, "Encanto" fue la elegida entre los largometrajes animados.

En el rubro televisivo, la gran ganadora fue "WandaVision"; mientras que Taylor Swift se alzó con el galardón a los videos musicales por "All Too Well" y Billie Eilish obtuvo lo suyo por su creación "Happier Than Ever" incluido en el comercial de Apple Music.

Por otra parte, el director de "Duna", Denis Villaneuve, se adjudicó el premio especial William Cameron Menzies y su par Jane Campion se quedó con el Cinematic Imagery por su labor en "El poder del perro".

En tanto, los premios honoríficos por su trayectoria recayeron sobre la diseñadora de producción Ida Random, los diseñadores gráficos Michael y Denise Okuda, la escenógrafa y directora de arte Ann Harris, y la ilustradora conceptual y artista de guión gráfico Donna Cline. (Télam)