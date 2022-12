El drama "Tár" y la comedia existencialista "Todo en todas partes al mismo tiempo" compartieron el premio a la mejor película del año en la elección realizada por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

Se trató de la cuarta vez que dos producciones empatan en el primer puesto en los 48 años de historia de estos premios, una situación que había ocurrido en 1975 con "Tarde de perros" y "Atrapado sin salida"; al año siguiente con "Rocky" y "Poder que mata"; y en 2013 con "Gravedad" y "Ella".

También fue compartido el premio al mejor papel protagónico, un rubro en donde los críticos optaron por no distinguir por género, en donde se impusieron Cate Blanchett por "Tár" y Billy Nighy por "Living".

"Tár" también le significó el premio a Todd Field como mejor director y mejor guión; en tanto que "Todo en todas partes al mismo tiempo" consagró a Ke Huy Quan en la categoría actor de reparto, un premio que también compartió con Dolly de Leon por "El triángulo de la tristeza".

"Pinocho de Guillermo del Toro" ganó en la categoría mejor animación y "EO" obtuvo lo propio en el rubro mejor película extranjera.

La siguiente es la lista completa de vencedores:

Mejor película: "Todo en todas partes al mismo tiempo" y "Tár"

Mejor director: Todd Field, “Tár”

Actuaciones principales: Cate Blanchett, “Tár”, y Bill Nighy, “Living”.

Actuaciones secundarias: Dolly De Leon, “El triángulo de la tristeza"; y Ke Huy Quan, “Todo en todas partes al mismo tiempo".

Mejor guión: Todd Field, “Tár”

Mejor fotografía: Michal Dymek, “EO”

Mejor montaje: Blair McClendon, “Aftersun”

Mejor diseño de producción: Dylan Cole y Ben Procter, “Avatar: El camino del agua”

Mejor banda sonora: MM Keeravani, “RRR”

Mejor película en lengua extranjera: “EO”

Mejor documental/película de no ficción: “All the Beauty and the Bloodshed”

Mejor animación: “Pinocho de Guillermo del Toro”

Premio nueva generación: Davy Chou y Park Ji-Min, “Return to Seoul”

Premio de cine experimental Douglas Edwards: “De Humani Corporis Fabrica”

Premio a la trayectoria: Claire Denis (Télam)