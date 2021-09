La siguiente es la agenda, desde hoy y hasta el próximo miércoles, de los contenidos destacados que emitirán los medios públicos, elaborada por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación.

AGENDA MEDIOS PÚBLICOS

Semana del 10 al 15 de septiembre.

VIERNES 10 SEPTIEMBRE

TÉLAM - https://www.telam.com.ar/

CAMINO A LAS PASO

A través de su servicio tradicional de noticias y de sus plataformas digitales, la agencia pública da cuenta de la campaña para la elección de candidaturas legislativas nacionales en todas las provincias. La cobertura incluye notas sobre qué y cómo se vota, sobre las medidas sanitarias vigentes para estos comicios, infografías, videinfografías, fotorreportajes federales e historias de vida de ciudadanos que este domingo ejercerán sus derechos cívicos.

https://cablera.telam.com.ar/

TÉLAM AUDIOVISUAL

La agencia pública entrevistó a Celso Amorim, ex canciller brasileño durante el mandato de Lula da Silva, quien se refirió a los embates del actual mandatario de ese país, Jair Bolsonaro, contra el Tribunal Superior de Justicia y las maniobras de lawfare que provocaron la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Da Silva.

https://www.telam.com.ar/notas/202109/567790-brasil-celso-amorim-politica-jair-bolsonaro.html

https://youtu.be/PjXhFzA4AYY

MUNDO A UN CLIC

Comunicación del futuro: De la imaginación a la realidad. ¿Cuántos de los dispositivos de comunicación que autores, cineastas y guionistas imaginaron son una realidad en nuestro presente? ¿Cómo nos comunicaremos en los próximos años? La ciencia ficción se ha esforzado por predecir el futuro y en sus relatos se pueden vislumbrar algunas respuestas.

https://www.telam.com.ar/notas/202109/567771-comunicacion-futuro-mundo-a-un-clic.html

+DATOS -RELATO

Los numeros de la economía. En esta nueva entrega de los informes del Centro de Economía Política Argentina, Florencia Gutierrez nos explica los números que muestran la recuperación de nuestra economía.

https://www.telam.com.ar/tags/24075-mas-dato-menos-relato/noticias

- COBERTURA ESPECIAL de las PASO

Desde la web de Télam se puede acceder a toda la información necesaria para la votación del domingo. Información útil y el seguimiento minuto a minuto de los comicios.

https://www.telam.com.ar/temas/430-elecciones-legislativas-2021/

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

11.00 hs. TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO YPF Boca Juniors vs Racing Club por la quinta fecha del grupo A, en vivo para todo el país desde el estadio del Complejo Casa Amarilla Pedro Pompilio.

DEPORTV http://deportv.gov.ar/

11.00 hs. TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO YPF

Boca Juniors vs Racing. Relato: Carla Mileo. Comentarios: Claudia Villapún. Campo de juego: Gabriela Previtera / Romina Sacher 13.00 hs. UAI vs Comunicaciones. Relato: Natalia Maderna. Comentarios: Bárbara Roskin. Campo de Juego: Delfina Corti / Lucila Argiles. 15.00 hs. Independiente vs Rosario Central, por YouTube, Facebook Live de DeporTV y la plataforma Contar. Relato: Agustina Vidal. Comentarios: Melu Kaler. Campo de Juego: Fernanda Bonell.

RADIO NACIONAL https://www.radionacional.com.ar/

NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7- https://www.radionacional.com.ar/nacional-folklorica/

NACIONAL ROCK 93.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacionalrock/

NACIONAL CLÁSICA 96.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

19.00 hs. PREVIA. CENTENARIOS Con la voz de los artistas participantes.

20.00 hs. CENTENARIOS Homenaje realizado por las tres emisoras temáticas de la radio pública, junto a las 49 emisoras de todo el país, y la TV Pública, para celebrar los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, Ariel Ramírez y Jaime Dávalos. Un encuentro musical con más de 50 artistas interpretando sus obras en el Auditorio de Nacional Buenos Aires. Presentado por Lalo Mir, Martín Wullich, Mikki Lusardi, Maia Sasovsky y Cecilia Elía.

Se podrá escuchar en: www.radionacional.com.ar / www.tvpublica.com.ar

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE

TELAM - https://www.telam.com.ar/

ECOINTENSA

Un nuevo capítulo a cargo de Natalia Mazzei nos enseña cómo con pequeñas acciones cotidianas y algunos cambios de hábitos, podemos cuidar el medioambiente.

https://www.telam.com.ar/tags/24199-ecointensa/noticias

NACIONAL CLÁSICA 96.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

11.00 hs. CLÁSICOS DESATADOS, DONDE LOS CHICOS TIENEN LA VOZ Y LA PALABRA

Jéssica Fainsod entrevista a la escritora Laura Ramos.

Un homenaje a los maestros. Desde el Himno a Sarmiento, la ópera "Ernani", de Giuseppe Verdi, "La vaca estudiosa", de María Elena Walsh, por Juan Ignacio Troncoso, del Coro de niños del Teatro Colón y hasta Louis Armstrong. Repite el miércoles 15 de septiembre, a las 12.00 hs.

RADIO NACIONAL https://www.radionacional.com.ar/

22.00 hs. PROGRAMA ESPECIAL DE CENTENARIOS

Trastienda de la grabación y testimonios de los artistas sobre esta producción especial de Nacional Contenidos.

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

00.00 hs. TRASNOCHE. FILMOTECA

Fernando Martín Peña y Roger Koza invitan a ver este fin de semana, un doble programa de musicales excéntricos. Desde la disuelta Unión Soviética, el sábado Lituania hará su aporte con La Novia del Diablo (1974) y, el domingo, Armenia lo hará con Bagdasar se Divorcia (1977). Como cierre, Hungría suma el corto musical Bailes de Chicos Húngaros.

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

Desde las 7.00 hs. ARGENTINA DECIDE 2021. Elecciones Legislativas. Cobertura plural, durante todo el dia y a lo largo de toda la programación. Con la palabra de los principales candidatos, imágenes de todo el país y móviles en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

RADIO NACIONAL https://www.radionacional.com.ar/

8.00 hs. NACIONAL VOTA

Cobertura federal de las 49 emisoras, con Eduardo Anguita, Gisela Busaniche, Nestor Espósito, Darío Villarruel, Martín Jáuregui, Horacio Embón, Luisa Valmaggia, Mario Giorgi, Claudio Orellano y el análisis de Mario Wainfeld.

TELAM - https://www.telam.com.ar/

REP nos entrega una nueva historia animada para disfrutar. Esta vez cuenta en capítulos La Divina Comedia, al cumplirse 700 años de la muerte de Dante Alighieri.

https://www.telam.com.ar/notas/202109/567539-rep-divina-comedia.html

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

CONTAR - https://www.cont.ar/

TERMINAL NORTE.

Una producción original de REI Cine y la plataforma. Escrita y dirigida por Lucrecia Martel. Se trata de un unitario documental que retrata la complicidad artística entre mujeres en el norte argentino. Protagonizado por Julieta Laso.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=qPfgNIPaONU

DEPORTV http://deportv.gov.ar/

TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO YPF

12.00 hs. SAT vs El Porvenir. Relato: Agustina Vidal. Comentarios: Ivana Rodríguez. Campo de juego: Romina Sacher / Daniela Portela Chain.

15.30 hs. Estudiantes vs Excursionistas. También por TV Pública. Relatos: Carla Mileo. Comentarios: Claudia Villapún. Campo de Juego: Gabriela Previtera / Romina Sacher.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7- https://www.radionacional.com.ar/nacional-folklorica/

00.00 hs. Flores Negras Con Mariano Del Mazo. Entrevista al poeta Fernando Noy.

DEPORTV http://deportv.gov.ar/

TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO YPF 11.00 hs. Deportivo Español vs Lanús. Relato: Natalia Maderna. Comentario: Melu Kaler. Campo de Juego: Marcela Brachetti / Lucila Argiles.

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

23.30 hs. Ma. a Ju. ALMA DE ARTISTA

El documentalista Miguel Rodríguez Arias presenta la serie documental que exhibe como entrevistados a algunos de los más significativos actores argentinos como Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia, Julio Chávez, Mercedes Morán, Oscar Martínez, Miguel Ángel Solá, Pepe Soriano, Soledad Silveyra, Diego Peretti, Guillermo Francella, Jorge Marrale, Nacha Guevara y Cristina Banegas.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

NACIONAL ROCK 93.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacionalrock/

16.00 a 18.00 hs. AHORA 16

Política nacional, internacional, humor, música y mucha información precisa para gente imprecisa; y las mejores intenciones, siempre. Conducen Eddie Babenco, Juan Manuel Karg, Flora Alkorta y DJ Pradón.

NACIONAL CLÁSICA 96.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

23.00 a 01.00 hs. DESPUÉS DEL CONCIERTO

Pablo Di Liscia - Pablo Freiberg - J. C. Figueiras. Tres de los compositores que integran el pensamiento musical de nuestros días en la escena musical argentina. Un programa en tres posibles direcciones, o una sola con tres (o infinitas) bifurcaciones. Conduce: Guillo Espel.

DESTACADOS

PAKAPAKA - https//www.pakapaka.gob.ar

MENCIÓN ESPECIAL FESTIVAL INTERNACIONAL OJO DE PESCADO DE CHILE

El canal infantil público recibió una mención especial –otorgada por un jurado formado por chicos y chicas– en la Competencia Profesional del 10.° Festival Internacional Ojo de Pescado de Chile por su capítulo La asombrosa excursión de Zamba y Nina en la categoría "Serie para niños y niñas". Este poético capítulo trata de la búsqueda de la identidad, del aporte y legado de la comunidad afroargentina, de los/las excluidos/as e invisibilizados/as y también de la libertad y el amor.

Miralo acá: https://www.youtube.com/watch?v=i4vQ2OwjAe8

Contar: https://www.cont.ar/pelicula/e1a4c443-c4f2-4c22-9398-fe6cde26ac2b

NOMINADO A LOS PREMIOS EMMY KIDS 2021 POR LA SERIE ANIMADA PETIT

Petit es un niño curioso cuyas preguntas abren mundos posibles y alternativos que nadie había imaginado antes. Sus compañeros de aventuras ‒Laura, Gregorio, Román y su perro Tadeo‒ lo acompañan en sus ocurrencias y travesuras, que surgen de compartir juegos y vivencias cotidianas propias de la infancia. Una colección de historias animadas basada en el cuento "Petit, el monstruo", de la reconocida ilustradora y escritora argentina Isol.

La serie es una coproducción de Pájaro, Non Stop, Señal Colombia y Pakapaka.

El anuncio de los ganadores se realizará el martes 12 de octubre durante una ceremonia digital

Mirá la serie completa:

https://www.youtube.com/watch?v=6IM7HzWIhD8

https://www.youtube.com/watch?v=v4Sn2QzWR80

Contar

https://www.cont.ar/serie/4a8b07d9-9e22-4f18-9f68-279f745ecc22

(Télam)