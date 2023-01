La academia de cine francesa César anunció hoy que no invitará a ningún miembro de la industria que haya sido condenado o denunciado de abusos o violencia de género, a la gala del 24 de febrero.

Según publicó Variety, la entidad que premia a lo mejor del cine francés sostuvo, además, que bajo estas nuevas pautas, si la o las personas en cuestión ganan un Premio César, “nadie podrá hablar en su nombre”.

La decisión de la academia no está lejos de polémica, luego de preseleccionar, para excluir más tarde, a Sifiane Bennacer, actor protagonista de "Forever Young", acusado por tres exparejas suyas de violencia y abusos sexuales.

Más allá de la exclusión, tanto Valeria Bruni Tedeschi, directora de la película, como Carla Bruni, defendieron a Benacer ante el principio de inocencia que recae en todo acusado hasta que no haya sentencia al respecto.

En 2020, los César también enfrentaron críticas cuando Roman Polanski ganó el premio al mejor director por "An Officer and a Spy". La reacción negativa jugó un papel importante en una reorganización radical del liderazgo de la academia.

“Por respeto a las víctimas (incluso a las presuntas en caso de acusación o sentencia no definitiva) se ha decidido no destacar a las personas procesadas o condenadas por actos de violencia, en particular violencia sexual o machista”, afirmó la organización en un comunicado. (Télam)