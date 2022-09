"The Beatles: Get Back", la nueva lectura de Peter Jackson del documental "Let It Be"; y "Adele One Night Only", un especial de la popular cantante británica, fueron los grandes ganadores, con cinco estatuillas cada uno, de la gala de anoche de los Creative Arts Emmys, realizada en Los Ángeles.

Se trató de una primera parte de los premios centrales que se celebrarán en la misma ciudad el próximo 12 de septiembre, en la que se reconocieron a los envíos sin guión, como el caso de realities y documentales, los programas de variedades, los especiales y los rubros técnicos.

La reconstrucción de Peter Jackson de la grabación de uno de los últimos discos de Los Beatles se quedó con el galardón a la mejor dirección de un programa de documental/no ficción, mejor documental, mejor edición de imágenes, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

Por su parte, el show televisivo de Adele se quedó con el premio a la mejor dirección de un especial de variedades, diseño de iluminación, sobresaliente dirección de iluminación, mezcla de sonido para serie de variedades o dirección especial y técnica, y trabajo de cámara y control de video para un especial.

En tanto, el tradicional espectáculo de medio tiempo del Superbowl por primera vez se coronó en este tipo de ceremonia, cuando el concierto ofrecido en la edición de este año por Dr. Dre, Snoop Doog, Mary J. Blidge, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, se alzó con tres estatuillas.

Por su parte, RuPaul Charles obtuvo su séptimo Emmy consecutivo como presentador de una competencia televisiva por su envío "RuPaul´s Drag Race", y acumula un total de 12 a lo largo de su carrera, la mayor cantidad lograda por una personas de raza negra.

También se vivió un emotivo momento cuando el fallecido Chadwick Boseman ganó un premio póstumo por el doblaje de personajes en el documental "What if...?".

Un compilado de dos horas de lo ocurrido anoche será emitido el 10 de septiembre, como preludio de la gala central del 12, en la que "Successión", de HBO, parte como el favorito con 25 nominaciones, seguido por "Ted Lasso", de Apple TV+, y "The White Lotus", de HBO, con 20 cada una. (Télam)