(Por Hernani Natale) Los Auténticos Decadentes armó anoche su gran fiesta de cumpleaños número 35 en el porteño Estadio Obras, con un concierto que se asemejó a una especie de gran carnaval carioca de dos horas.

Así ocurrió en esta segunda función ofrecida por el grupo -programada tras agotarse las localidades del pasado 18 de septiembre- en donde una treintena de éxitos se sucedieron de manera prácticamente enganchada, en ritmos de comparsa, cumbia romántica, música tropical y ska.

"Cómo me voy a olvidar", "Los piratas", "Diosa", "La prima lejana", "El gran señor", "El murguero", "Vení Raquel", "La guitarra", "Un osito de peluche de Taiwán", "El dinero no es todo", "Siga el baile" y "Loco (tu forma de ser)" fueron apenas algunos de los hits que sonaron.

Y también hubo lugar para que la banda pusiera su impronta a clásicos de otros grupos, como el caso de "Los viejos vinagres", de Sumo; "Golpes en el corazón", de Los Tigres de Norte; "Beatle", de Attaque 77; y "Gente que no", de Todos tus Muertos.

Pero lo fundamental fue la gran celebración que se produjo a partir del borroso límite con el público que propone artísticamente la banda, lo que además unifica a los presentes diluyendo preferencias musicales. Es que en esta fiesta anárquica de Los Auténticos Decadentes conviven jóvenes rockeros con familias enteras con niños, quienes se entusiasman de la misma manera ante cada canción.

Una mezcla de Gaby, Fofo y Miliki con los Sex Pistols, fue la definición que dio sobre Los Auténticos Decadentes el escritor Fabián Casas en un artículo periodístico, en probablemente le mejor síntesis de lo que se genera en sus conciertos.

Sin embargo, todo este espíritu festivo que una vez más ganó el protagonismo de la noche, no debe hacer perder de vista que el grupo también es una aceitada comparsa con un sólido sustento musical detrás.

Mientras el centro de la escena es acaparada por los principales frontman Cucho Parisi y Jorge Serrano, hay también una fuerte presencia de vientos y percusión; pero además un buen soporte rítmico de guitarras, bajo, batería y teclados.

Allí lucen el versátil saxofonista Pablo Rodríguez, la solidez rítmica de las guitarras de Nito Montecchia y Diego Demarco; el bajo de Pablo Armesto; la batería de Mariano Franceschelli; y las percusiones de Mosca Lorenzo, el Francés Bernardou y El Animal Trípodi.

El festejo por estos 35 años arrancó con un video del tema "Juntos para siempre", grabado en plena pandemia a beneficio de la Cruz Roja, en donde aparecen diversas figuras como invitados en escenas vía zoom de confinamiento que parecieran ir quedando cada vez más lejanas.

Acto seguido, la banda apareció en el escenario y con "Somos" arrancó una primera sucesión de temas sin cortes, que incluyó "Cómo me voy a olvidar", "Pendeviejo", "Enciendan los parlantes" y "Los piratas".

Primero con un breve set de canciones de Serrano y luego con otro similar de Diego Demarco se abrió el espacio para los aires de cumbia; aunque no tardarían en regresar los ritmos más festivos.

Y aunque se inscribió dentro de las influencias que el grupo reconoce en su largo recorrido, hubo momentos para mostrar algo de la futura producción discográfica, una trilogía llamada "ADN", con versiones de canciones de otros grupos.

Así anoche estuvieron "Los viejos vinagres", que para el disco contó con la participación de los mexicanos de Panteón Rococó; y "Golpe en el corazón", que fue grabada junto a Natalia Lafourcade.

Por su parte, la relectura de "Beatle", de Attaque 77, y el tema "Skabio" mostró el costado Ska de la banda, mientras que "Gente que no" lo acercó al reggae.

"La guitarra", "Loco (tu forma de ser)", "Siga el baile" y "Y la banda sigue" volvieron a mostrar la cara más festiva del grupo a modo de cierre.

En definitiva, a pesar de que el papel picado y la serpentina pareciera ser lo que define a Los Auténticos Decadentes, detrás de todo eso hay una afianzada formación que forjó un estilo propio pero que se maneja con soltura por diversos géneros.

Seguramente no habría tantos hits, la fiesta no sería tan divertida y no habría 35 años que celebrar sin todo este sustento detrás. (Télam)